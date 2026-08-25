En esta noticia ¿A cuánto debería estar el dólar?

El exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, cuestionó el nivel actual del tipo de cambio y alertó sobre las consecuencias que podría traer no corregir esa situación antes de las elecciones de 2027.

Rubinstein sostuvo que “el dólar quedó bajo” y explicó que, en su visión, un tipo de cambio real más alto sería “beneficioso para el conjunto de la economía del país”.

Así, el economista advirtió que, de no haber una corrección de dólar, podría haber “ una corrida cambiaria muy importante ” antes de los próximos comicios, sobre todo si el oficialismo no logra garantizar la reelección de Javier Milei.

“No tener un tipo de cambio real más alto puede traer el año que viene, si Milei no está en condiciones de garantizar su reelección, una corrida cambiaria muy importante ”, alertó.

“La economía real tiene un tipo de cambio real demasiado bajo para las circunstancias que le toca vivir, y eso como gatillante de un problema financiero severo, podría ser una fuerte corrida cambiaria preelectoral”, agregó.

Tras esto, el economista diferenció el problema de flujos del problema de stocks en la economía argentina.

Gabriel Rubinstein dijo que el dólar subirá 3% por mes. Massa habló de $ 3 a partir del miércoles 15.

Por un lado, explicó que “Argentina en los flujos está bien”, en gran parte por el aporte de Vaca Muerta. Por el otro, remarcó que el problema es de stocks si la incertidumbre política persiste, ya que “si no ganara Milei, dado que el dólar está bajo... es probable que haya una devaluación importante”.

Según su análisis, esa expectativa lleva a que los ahorristas prefieran dolarizarse.

En este sentido, Rubinstein también fue tajante sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para enfrentar ese escenario y aseguró que el Gobierno “ no tiene dólares ” suficientes para contener una corrida cambiaria de magnitud.

En este sentido, precisó que la entidad “está con u$s 3000 millones de reservas negativas” y que, aunque se concreten nuevas compras, “tendrá u$s 7000 positivas contra u$s 130.000 que pueden correr”.

El economista también cuestionó la disponibilidad real de las líneas de auxilio externo. Sobre el swap con China, sostuvo que “es un papel no ejecutable” y que “Argentina no puede decir ‘aprieto un botón y tengo dinero de China’”.

Respecto del respaldo de Estados Unidos, consideró que “lo más probable es que no exista” en el marco de una corrida cambiaria severa.

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¿A cuánto debería estar el dólar?

Consultado sobre el nivel que debería alcanzar el tipo de cambio, Rubinstein respondió que, en términos reales, “ el dólar debería estar en 20% o 30% más caro ”, y agregó que “preferentemente 30% más caro sería conveniente”.

El economista advirtió que una corrección cambiaria de esa magnitud implicaría un ajuste mayor en el corto plazo. Explicó que “para llegar a 30 más alto por ahí la devaluación puede ser de 80”.

Frente a esto, Rubinstein propuso un esquema de ajuste con apoyo externo y un techo cambiario definido de antemano. En esta línea, planteó la necesidad de “ un techo fijo, firme ” para evitar que el proceso resulte caótico.

Indicó que ese proceso implicaría atravesar “dos, tres, cuatro meses de inflación más alta”, pero permitiría que la economía “quede mucho mejor preparada” para una transición más extensa.

Sobre el respaldo de Washington, explicó que la ayuda actual constituye “una ayuda de Trump a Milei” y no “una ayuda del gobierno de los Estados Unidos a la República Argentina”.

De este modo, consideró que institucionalizar ese apoyo permitiría sostener la estabilidad cambiaria durante un eventual próximo gobierno, más allá del resultado electoral.