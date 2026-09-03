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ElEuro y dólar cotiza a 1.1612 USD este jueves, 3 de septiembre de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,2% en relación con el último día.

En el mercado euro-dólar, la cotización subió 0.23% en la última semana, pero acumula -0.13% en el último año, señal de relativa estabilidad con leve repunte reciente.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización del dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo que podría estar relacionado con un aumento en la demanda o factores económicos favorables.

Por otro lado, este crecimiento puede generar expectativas optimistas en el mercado, pero también es importante mantener un análisis cauteloso, ya que las fluctuaciones pueden variar rápidamente. La estabilidad o el cambio en la tendencia dependerá de diversos factores económicos y políticos que podrían influir en la cotización futura.

La volatilidad económica de la última semana entre el Euro y el dólar es del 4.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.14%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.