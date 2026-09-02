En un escenario donde la inteligencia artificial (IA) se consolida como un motor clave para la innovación empresarial, las organizaciones enfrentan un desafío cada vez más relevante: el costo asociado a su implementación. Más allá de la inversión inicial, existen factores menos visibles que pueden impactar significativamente en el presupuesto, entre ellos los tokens, las unidades que determinan el consumo y, por lo tanto, el costo de uso de los modelos de IA.

Con el lanzamiento de Glob.AI, su nueva plataforma de servicios tecnológicos basada en IA, Globant busca responder a esta problemática ofreciendo una alternativa más eficiente y predecible para las empresas que buscan adoptar estas tecnologías. La propuesta apunta a optimizar el uso de recursos, reducir costos y facilitar el acceso a soluciones de IA de nivel empresarial.

Los tokens: el costo detrás de la IA

Los tokens funcionan como la unidad de medida que utilizan los modelos de inteligencia artificial para procesar información, y su consumo puede convertirse en un factor crítico para las organizaciones. En muchos casos, los esquemas tradicionales de contratación, basados en horas de trabajo o cantidad de profesionales involucrados, pueden disparar el uso de tokens y generar gastos superiores a los previstos. “La adopción tradicional de la IA dispara el consumo de tokens mucho más allá de lo que requiere un resultado eficiente”, afirmó Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant.

Frente a este escenario, Glob.AI propone un enfoque diferente a través de sus AI Pods, unidades de servicio orquestadas por agentes de IA y supervisadas por expertos. El modelo reemplaza la lógica de cobro por horas por un esquema basado en resultados y consumo real, permitiendo a las empresas pagar únicamente por el valor obtenido. De esta manera, el servicio gana en transparencia y eficiencia, minimizando el desperdicio de recursos y favoreciendo una adopción más sostenible de la inteligencia artificial.

Los tokens funcionan como la unidad de medida que utilizan los modelos de inteligencia artificial para procesar información. Shutterstock

Estrategias para optimizar el consumo de tokens en IA

Para las empresas, las estrategias de optimización del consumo de tokens se vuelven fundamentales. Con Glob.AI, la clave radica en la utilización de procesos bien definidos y repetibles, que garantizan no solo mayor efectividad, sino también un ahorro considerable en el uso de tokens. Los AI Pods operan bajo un esquema diseñado para maximizar la productividad, prometiendo al menos un 30% más de eficiencia en comparación con enfoques tradicionales.

Estos AI Pods ofrecen un acceso flexible y adaptado al contexto de cada empresa, permitiendo la soberanía y gobernanza total sobre qué modelos utilizan y dónde se ejecutan. Además, la implementación de una Token Vault asegura que el consumo de tokens quede claramente documentado y que se acumule el conocimiento institucional de la empresa a lo largo del tiempo.

El impacto que esta metodología puede tener en las organizaciones es significativo, ya que ajusta los costos a los resultados reales obtenidos. A medida que las empresas continúan buscando adoptar la IA de manera más efectiva, estas estrategias de optimización se vuelven cada vez más relevantes en el discurso empresarial y tecnológico.

El futuro de la inteligencia artificial en las empresas

La tendencia hacia modelos de negocio alineados con resultados y no con esfuerzos es una señal del futuro de las industrias. La transformación digital y el diseño de experiencias de cliente son cada vez más importantes y demandan una infraestructura capaz de adaptarse rápidamente a cambios constantes. Globant, al implementar su modelo de AI Pods, se posiciona a la vanguardia de esta evolución.

A medida que el uso de IA se vuelve más común entre las empresas, el desafío del costo seguirá siendo un factor central. La implementación de AI Pods y el enfoque en la optimización del consumo de tokens representan no solo una solución para reducir gastos, sino también una forma de fomentar la innovación empresarial y la productividad.