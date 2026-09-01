En esta noticia Aumenta la tensión en Medio Oriente

Los precios del crudo subían cerca de un 2% el martes, ya que la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio reavivaba los temores de interrupciones en el suministro procedente de la principal región productora de crudo del mundo.

Los futuros del Brent LCOc1 ganaban u$s 1,72, o un 1,9%, a u$s 92,21 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos CLc1 mejoraban u$s 2,12, o un 2,47%, a u$s 87,88.

Aumenta la tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con nuevos ataques contra Irán tras el primer intercambio de ataques directos entre ambos países desde fines de julio, lo que aumentó las tensiones en un conflicto que recientemente había derivado en un enfrentamiento económico.

“Los intercambios de misiles de represalia entre Estados Unidos e Irán dan la razón a quienes creen que, aunque no sea una ‘guerra eterna’, este conflicto se prolongará de forma indefinida”, afirmó John Evans, analista de PVM.

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró el martes que su país actuará de forma recíproca si Estados Unidos cumple los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz provisional firmado en junio .

Los esfuerzos de mediadores como Qatar y Omán para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz —por donde transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de que estallara la guerra a finales de febrero— resultaron hasta ahora infructuosos.

“Las hostilidades han suscitado preocupación por posibles interrupciones prolongadas en los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz”, dijo Ole Hansen, del Saxo Bank, añadiendo que la falta de compras de seguimiento sugiere que el mercado apuesta por que el suministro no se vea más afectado de lo que ya lo está.

El lunes, dos superpetroleros que transportaban crudo saudí fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido con pocos minutos de diferencia mientras transitaban por el estrecho de Ormuz.