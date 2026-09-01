El crecimiento del comercio electrónico cambió la forma en que emprendedores, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y vendedores online buscan nuevos clientes, muestran sus productos y organizan sus operaciones. En un contexto cada vez más competitivo, vender por internet ya no depende solo de estar presente en una plataforma o en redes sociales: también exige capacitarse, entender los cambios de consumo y sumar herramientas que permitan escalar el negocio.

Para muchos negocios, el desafío está en pasar de vender de manera ocasional a construir una operación digital más profesional, con estrategias de venta, logística, publicidad, medios de pago y atención al cliente. Esa necesidad de actualización explica por qué los eventos de capacitación y networking se volvieron espacios cada vez más relevantes dentro del ecosistema e-commerce.

Por qué la capacitación se volvió clave para vender más online

En este escenario, Mercado Libre Experience 2026 aparece como una oportunidad para quienes buscan entender hacia dónde va el comercio digital y qué prácticas pueden aplicar en sus propios proyectos. La segunda edición del evento se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá una agenda de charlas, workshops y espacios de intercambio pensados para emprendedores, pymes y vendedores online.

El encuentro contará con más de 50 charlas y 80 speakers, además de instancias orientadas a estrategias de venta, logística, publicidad, tecnología y casos de éxito. La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para que los asistentes puedan identificar oportunidades de mejora, optimizar sus procesos y prepararse para un mercado donde la experiencia de compra pesa tanto como el producto ofrecido.

Más de 50 charlas y 80 speakers abordarán ventas, logística, tecnología, publicidad y casos de éxito.

Según datos difundidos por la empresa, más de 2,7 millones de emprendedores y pymes forman parte de su ecosistema y, para el 49% de ellos, la plataforma representa su principal fuente de ingresos. En ese contexto, acceder a información actualizada sobre herramientas digitales, hábitos de consumo y soluciones para vender mejor puede marcar una diferencia en la forma de gestionar un negocio online.

Qué ofrece Mercado Libre Experience para emprendedores

Aparte del contenido educativo y las oportunidades de networking, el evento también contará con una feria de negocios que incluirá más de 40 stands de empresas vinculadas al ecosistema digital. Los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir productos y soluciones innovadoras para potenciar su negocio y reaccionar de manera ágil ante las demandas del mercado.

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket. Desde su primera edición, Mercado Libre Experience demostró ser un pilar fundamental para el desarrollo del comercio electrónico en Argentina y esta segunda edición promete consolidar aún más esa posición.