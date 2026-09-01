La habitación en la que una persona duerme, trabaja o guarda sus pertenencias puede decir más de sus hábitos de lo que parece. La organización de los espacios personales fue estudiada por la psicología para analizar si existe alguna relación entre el entorno cotidiano y determinados rasgos de comportamiento.

Sin embargo, tener ropa acumulada, objetos fuera de lugar o una superficie desordenada no significa necesariamente ser una persona irresponsable o poco disciplinada. El vínculo entre el ambiente y la personalidad es bastante más complejo y puede estar condicionado por las costumbres, el tiempo disponible y las prioridades de cada persona.

Qué dice la psicología sobre una habitación desordenada

Uno de los trabajos más conocidos sobre el tema fue realizado por el psicólogo Sam Gosling, de la Universidad de Texas en Austin, quien junto con su equipo analizó dormitorios y oficinas para determinar qué información podían aportar sobre quienes ocupaban esos espacios. Fotografías, libros, objetos decorativos y la disposición de las pertenencias podían funcionar como señales sobre determinados aspectos de la personalidad.

Entre los rasgos estudiados aparece la responsabilidad, relacionada con características como la organización, la constancia y la orientación hacia los objetivos. Mantener una habitación ordenada requiere una sucesión de pequeñas acciones, como guardar objetos, recoger ropa y despejar superficies, que pueden transformarse en una rutina; cuando esas tareas se acumulan, el desorden puede avanzar progresivamente.

El estudio que relacionó el desorden con la creatividad

Otra investigación, realizada por Kathleen Vohs y científicos de la Universidad de Minnesota y publicada en Psychological Science, analizó cómo los ambientes ordenados y desordenados podían influir temporalmente en determinadas decisiones. En uno de los experimentos, los participantes debían encontrar nuevos usos para pelotas de ping-pong y quienes estaban en un espacio desordenado presentaron propuestas consideradas más creativas.

Los investigadores también observaron que las personas ubicadas en ambientes caóticos mostraban una mayor inclinación hacia productos novedosos, mientras que quienes permanecían en espacios organizados tendían a realizar algunas elecciones consideradas socialmente deseables, como optar por alimentos más saludables o realizar mayores donaciones. Vohs explicó que los ambientes desordenados pueden favorecer una ruptura con las formas tradicionales de pensar.

Estos resultados no permiten afirmar que una habitación desordenada vuelva creativa a una persona ni que una casa impecable garantice disciplina o responsabilidad. Lo que sugieren los estudios es que el entorno puede influir en determinadas conductas y formas de pensar, especialmente de manera temporal y dependiendo de la situación.

Por eso, el desorden puede tener explicaciones muy diferentes: falta de tiempo, cambios en las prioridades, hábitos personales o períodos de mayor presión. También es importante observar si se trata de una característica habitual o de un cambio repentino, ya que una persona que siempre mantuvo sus espacios organizados y comienza a descuidarlos puede estar atravesando circunstancias diferentes. En definitiva, la psicología encuentra una relación entre el espacio que habitamos y nuestra conducta, pero una habitación desordenada no define por sí sola la personalidad de quien vive en ella.