Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 1 de septiembre de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.217,5 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 3.99%, pero en el último año registró una variación de -16.19%, señalando un repunte reciente tras una tendencia bajista.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.56%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.53%.

En las últimas 9 sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, tras un descenso inicial, el Dólar subió de forma continua durante los nueve siguientes, marcando una tendencia alcista clara y sostenida.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras nueve días consecutivos de incremento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otros activos en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: