En esta noticia
Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este martes, 1 de septiembre de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.217,5 pesos colombianos.
En la última semana, la cotización del Dólar subió 3.99%, pero en el último año registró una variación de -16.19%, señalando un repunte reciente tras una tendencia bajista.
La variación que tuvo el dólar en la última semana
La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.56%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.53%.
En las últimas 9 sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano.
En los últimos diez días, tras un descenso inicial, el Dólar subió de forma continua durante los nueve siguientes, marcando una tendencia alcista clara y sostenida.
La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras nueve días consecutivos de incremento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otros activos en el mercado.
¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?
Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:
_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos:
- Comparar las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Considerar cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Investigar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.