A un año de haber lanzado tarjetas de crédito en la Argentina, Mercado Pago ya emitió un millón de plásticos a sus clientes. Según revelaron en exclusiva fuentes de la compañía a El Cronista, el despliegue del producto avanza velozmente, tal como sucedió en Brasil y México, donde debutó antes que en la Argentina.

Pese a la explosión de la morosidad, que en junio trepó en los bancos al 12,8% de las familias, la compañía fundada por Marcos Galperin aspira a convertirse en uno de los mayores emisores del mercado. Su objetivo no sólo es competir con las entidades financieras, sino también llegar a usuarios que hoy no tienen ese producto.

“Estamos muy entusiasmados con la evolución de la tarjeta de crédito en Argentina”, aseguró Osvaldo Giménez, presidente de Fintech de Mercado Libre, en la última conferencia con inversores tras presentar los balances del segundo trimestre.

Mercado Pago le ofrece la tarjeta de crédito a sus usuarios con más alto scoring, lo que garantiza un bajo riesgo crediticio. La irregularidad en su cartera total, sumando Mercado Crédito, oscila el 17 por ciento, según informaron fuentes de la City.

El plástico es gratuito y ofrece 2 cuotas sin interés dentro de Mercado Libre y en tiendas físicas pagando con QR de Mercado Pago y en dispositivos de cobro de Mercado Pago para compras superiores a $ 50.000, y 3 cuotas sin interés en compras mayores a $ 150.000.

“Comenzamos a emitir tarjetas hace apenas tres trimestres, aproximadamente en septiembre del año pasado, y desde entonces vimos una demanda muy fuerte. También estamos observando una adopción y un nivel de uso significativos. Por ejemplo, es relevante cuánto están utilizando los usuarios la tarjeta para pagar dentro de la plataforma de Mercado Libre. Esto está contribuyendo a aumentar la participación de Mercado Pago dentro del mix de medios de pago utilizados en la plataforma”, agregó Giménez.

Las tarjetas de Mercado Pago

“La emisión vuela”, confió otra fuente de la City. Sin comisiones, la fintech sacó a la cancha los plásticos antes de conseguir la licencia bancaria.

Desde la compañía señalan que cada cohorte de tarjetas normalmente alcanza un break-even mínimo entre los 12 y los 18 meses. Mientras en la Argentina emitieron un millón de plásticos en un año, en Brasil entregaron 1,6 millones de tarjetas durante el segundo trimestre de 2025 y 2,6 millones en el segundo trimestre de este año.

“El sólido crecimiento que tuvo nuestra cartera de crédito en el último año reafirma la necesidad de financiamiento que existe en Argentina. El lanzamiento de nuestra tarjeta de crédito es un paso fundamental para seguir reduciendo esa brecha e impulsar el consumo en el país”, aseguró en 2025 Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre.