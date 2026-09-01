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Clave electoral

Lentamente los fondos de inversión van retornado a los mercados emergentes, puntualmente a América latina. Se destacó en un informe del Bank of America titulado “Los extranjeros vuelven esta semana” en el que destacan que revirtieron parte de las fuertes salidas de capital registradas en agosto.

“En términos de flujos globales, los mercados emergentes, excluyendo China, registraron entradas de u$s 700 millones esta semana (por la pasada), con salidas de Corea del Sur tras varios meses de importantes entradas. Se observaron entradas en Latinoamérica (u$s 200 millones) y en Brasil (u$s 100 millones) en fondos globales especializados”, destacó BofA Securities.

Clave fiscal

Septiembre presenta varios aconteciemientos que marcarán el rumbo de esos flujos y por ende de las cotizaciones. Barclays pone énfasis en la temporada que se abre este mes de los presupuestos.

“Las cuentas fiscales cobrarán protagonismo en toda la región en los próximos días y semanas, a medida que los gobiernos presenten sus planes presupuestarios para 2027. Si bien los puntos de partida y el ritmo varían significativamente, parece haber un tema común de consolidación fiscal gradual. El presupuesto de Colombia para 2027, presentado nuevamente, podría generar inquietudes si se toma al pie de la letra, debido a déficits peores que los previamente descritos, pero dichas cifras aún no incorporan medidas de ajuste y pueden reflejar algunos supuestos conservadores. La propuesta presupuestaria de México se presentará el 8 de septiembre”, destaca.

Contiene un párrafo sobre Argentina: “La notable consolidación fiscal continúa, aunque presenta cierto deterioro marginal. Los riesgos a corto plazo incluyen una menor recaudación debido a la débil actividad, mientras que a mediano plazo, la pregunta más importante es si los futuros gobiernos preservarán el marco fiscal actual”.

Hoy precisamente se conocerá el dato de recaudación impositiva de agosto, que dará indicios sobre la actividad económica por los ingresos por el IVA y la marcha de las cuentas públicas por el total recaudado.

Un párrafo sobre Argentina: “La notable consolidación fiscal continúa, aunque presenta cierto deterioro marginal. Los riesgos a corto plazo incluyen una menor recaudación debido a la débil actividad, mientras que a mediano plazo, la pregunta más importante es si los futuros gobiernos preservarán el marco fiscal actual”.

Clave electoral

Pero todos los meses desde ahora en adelante estarán marcados además por las impresiones que surjan de las elecciones presidenciales del 2027.

“Parece existir una percepción creciente de que los inversores ya podrían estar incorporando en sus precios cierto grado de riesgo relacionado con el ciclo electoral de 2027. Dicho esto, sigue siendo difícil aislar el impacto de este factor en los precios de los activos argentinos de su respuesta a los cambios en la asignación global de activos, especialmente dado que Argentina es un mercado marginal y no está en los indices”, señaló el Santander Corporate and Investment Banking.

“Parece existir una percepción creciente de que los inversores ya podrían estar incorporando en sus precios cierto grado de riesgo relacionado con el ciclo electoral de 2027″

“Los bancos que cubrimos reportaron resultados del segundo trimestre de 2026 en línea con nuestras expectativas, caracterizados por: (i) márgenes resilientes, respaldados por ganancias en valores y menores costos de financiamiento en un contexto de tasas de mercado decrecientes; (ii) un mejor desempeño secuencial en el resultado final, favorecido por una menor inflación; (iii) un potencial aumento de los préstamos morosos que podría alcanzar su punto máximo en el segundo semestre de 2026, aunque el ritmo de normalización sigue siendo incierto; y (iv) un débil crecimiento de los préstamos denominados en pesos argentinos, parcialmente compensado por un sólido desempeño en los préstamos en dólares. Prevemos que estas tendencias se mantendrán en general durante el resto de 2026” concluye.

Sólo podría suponerse que el ingreso de fondos del exterior al mercado local se potenciará en función de las expectativas de las elecciones del 2027. En la medida en que quede claro que las políticas económicas se mantendrán en el 2028 y se seguirá avanzando en el proceso de reformas, ese fenómeno se concretará.

Por ello las miradas de los inversores en datos como el Indice de Confianza en el Gobierno que elabora la UTDT que mensualmente se dan a conocer y que mostró una correlación significativa con los resultados electorales.

Es lo que manda.