En esta noticia Un diciembre caliente en el frente cambiario

De cara a un 2027 atravesado por el calendario electoral, el economista y director ejecutivo de Perspectivas Económicas, Luis Secco, proyecta un escenario sin grandes despegues para la actividad productiva y con crecientes tensiones en el frente financiero.

En su paso por Pulso Financiero, el programa de El Cronista Stream, el analista sostuvo que el desempeño económico del próximo año no será muy distinto al actual, “salvo tal vez con un poco más de volatilidad nominal”.

Según explicó, mientras que los gobiernos que pierden el control del tipo de cambio y la inflación “la tienen muy difícil”, la actual gestión logró mantener más o menos atadas esas variables, aunque con un resultado muy flojo en el plano real, donde la economía viene “haciendo serrucho desde fines del primer trimestre del año pasado”.

Para Secco, esa debilidad se transformó en un problema político prematuro para la Casa Rosada.

“Me parece que la bala de la actividad al Gobierno le entró muy temprano en la carrera electoral. Es como que arrancamos muy temprano demandando ‘che, hacé algo para que la economía recupere, se mueva un poco más, crezca’, y no tiene todos los instrumentos a mano, salvo tal vez el de seguir modelando las expectativas”, analizó.

Frente a ese reclamo, remarcó las limitaciones de la política económica para forzar un rebote: “Vos no podés decretar que crezca el consumo, no podés decretar que aumente el PBI, no podés decretar ni siquiera que aumente el crédito, porque podés hacer mucho para que los bancos tengan para prestarte, pero si vos y yo no queremos sacar crédito, no va a haber crédito”.

Un diciembre caliente en el frente cambiario

Al poner la lupa sobre el frente cambiario, el consultor anticipó que diciembre traerá algo más de temperatura en el mercado monetario y que el verdadero “partido cambiario” comenzará hacia el final del verano, especificamente en marzo.

Y si bien a esa altura del año arranca la cosecha de soja, Secco descuenta que el Ejecutivo deberá apelar a incentivos transitorios para acelerar la liquidación: “Supongo que el Gobierno va a hacer algo que se hace siempre, que es decir ‘te bajo retenciones durante un tiempo, liquidame más rápido’. Hay muchos chacareros esperando eso y no van a salir a vender muy rápido hasta que no haya algún ayudín de por medio”.

Más allá del ingreso de divisas del agro, el economista puso el foco en la abultada carga de vencimientos en moneda local que enfrentará el Tesoro en la previa de las urnas, estimada en torno a los u$s 40.000 millones.

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Aunque reconoció que el equipo económico fue “muy inteligente en el manejo de pasivos”, advirtió que todavía queda “una pared enorme, una bola enorme de pesos dando vuelta”. De allí que el desafío exceda al campo: “No es solo decir ‘que el chacarero liquide’, también el bonista en pesos se tiene que quedar en pesos”.

Ese equilibrio, señaló, obliga a jugar con la tasa de interés y revive el dilema de la “frazada corta” sobre la actividad. “Vamos a ir a un año electoralmente intenso, pero económicamente intenso también, en un contexto en el cual no veo un proceso ni de remonetización grande en pesos ni de recuperación económica ostensible”, resumió.

Consultado sobre el discurso oficial que descarta sobresaltos cambiarios gracias al empuje de Vaca Muerta y a una supuesta “bazuca de dólares”, Secco cuestionó el efecto contraproducente de esa estrategia comunicacional y señaló que con ese argumento el Gobierno “avivó a un montón de giles, sobre todo de distraídos”.

El titular de Perspectivas Económicas aclaró que esa suma de divisas que conforma la “bazuca” no está toda disponible para atender una eventual corrida y advirtió sobre la dinámica propia de las crisis financieras.

“Las corridas o los cambios de portafolio abruptos tienen esa característica de imprevisibilidad muy extrema, que a veces vos creés que estás en condiciones de manejarlo y después no lo estás”, alertó.

En ese sentido, relativizó la idea de que la sola presencia de dólares garantice calma: “En otras corridas también había dólares. No es que habían desaparecido por arte de magia. Estaban, pero no alcanzaban”. Además, observó que muchos ahorristas ya tomaron una decisión de corto plazo —“por ahora me quedo en pesos, saco una diferencia y en marzo o abril veo qué hago”—, aunque rescató que los movimientos oficiales reflejan que el Gobierno “está preocupado por eso y no está subestimando el problema”.