Con el foco en “El desafío de convertir estabilidad en crecimiento”, los economistas Daniel Marx, Nadín Argañaraz, Luciano Laspina y Luis Secco, expusieron sus miradas de cara a la Argentina del 2027 en el CFO Summit 2026 , organizado por El Cronista.

En líneas generales, los especialistas coincidieron en que la macroeconomía “necesitaba” los cambios estructurales que introdujo el Gobierno de Javier Milei. Pero, a su vez, expusieron algunas cuestiones que hacen falta para que todos los sectores puedan mostrar signos de reactivación, frente a una economía que, de acuerdo con los datos, crece “a dos velocidades”.

Qué hace falta para garantizar estabilidad el año que viene

Secco, director de Perspectivas Económicas, consideró las reformas implementadas por el Gobierno nacional y analizó la coyuntura. “El gran foco de incertidumbre está en la cuestión cambiaria-monetaria. Hay que terminarlo con un régimen cambiario más homologable, casi sin controles”, sostuvo.

Por su parte, Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, reforzó esta idea. “Hay todavía etapas por consolidar en la estabilización, pero yendo a una mirada desde arriba, la Argentina necesita muchas más reformas”, planteó.

“Lo que pasa con la tasa de inversión es, probablemente, el signo de pregunta más grande. El Gobierno fue muy eficiente en ‘matar’ esa antigua Argentina, pero necesita muchas más reformas para que nazca la nueva”, remarcó.

“Cuando uno mira a los sectores que crecen, son los que tienen estabilidad fiscal, seguridad jurídica, acceso a divisas, baja de impuestos: los beneficios del RIGI. El resto de la economía, que no está creciendo, necesita eso, cosa que el Gobierno todavía no está haciendo”, agregó.

En el mismo sentido, Marx, director Ejecutivo de Quantum Finanzas y presidente del Directorio de Edenor, consideró clave garantizar la estabilidad el próximo año. “En Argentina tenemos una tradición muy profunda de cambiar las reglas de juego según cada Gobierno”, dijo. Por eso, mientras esto siga, “siempre va a haber incertidumbres demasiado grandes que postergan las decisiones de inversión y también de la gente”.

Secco, en tanto, aseguró que “la Argentina que quiere Milei probablemente sea la misma que queremos muchos en esta mesa”, pero advirtió: “A veces da la sensación de que el Gobierno asume que ya llegamos y que no hay nada más por hacer . Pero el cambio estructural de la Argentina lo veo casi inevitable”, señaló.

En la misma vía, Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal expuso un punto al que deberá mirar el Gobierno. “El proyecto de Presupuesto establece un leve aumento del gasto público, eso luce de alguna manera optimista”, expresó. “El año que viene vamos a tener muchas provincias con déficit fiscal. Ya hay gastos que están en un límite de bajas. Si en 2027 el Gobierno tiene que reducir, no creo que sea factible hacerlo”, advirtió.

“Lo pienso desde el lado de cómo bajar la carga tributaria y veo muy pocas posibilidades de que puedan avanzar los distritos en la baja de ingresos brutos, igual que los municipios”, cerró.

Las perspectivas frente al año electoral

El panel también debatió una cuestión que ya está en boca de los analistas al pensar en el año electoral: la continuidad del modelo económico.

“Depende de quién sea el candidato opositor. Por eso venimos planteando la idea de que Argentina tenga lo que tiene el resto de Latinoamérica, un acuerdo sobre tres temas fundamentales: equilibrio fiscal, respeto de los contratos y un banco central independiente”, apuntó Laspina.

“Así, la transición sería menos cruenta. Lo q no quiere decir que se solucionarían los problemas de la macro, pero evitaría una crisis”, remarcó.