Ser trader profesional: un campeón argentino de Futuros explica cómo vivir de los mercados, en detalle
En diálogo con El Cronista, Iván Scherman, Campeón Mundial de Trading de Futuros 2023, explicó qué hace falta para vivir de los mercados, cuáles son los errores que más se repiten y por qué el trading debe entenderse como una ciencia y no como una apuesta.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 17 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.