En los últimos años, el trading dejó de ser una actividad reservada para especialistas y comenzó a captar el interés de miles de personas. La aparición de plataformas digitales, el acceso a información en tiempo real y la posibilidad de operar desde un celular redujeron las barreras de entrada y despertaron la curiosidad de una nueva generación de inversores.

A ese fenómeno se sumó el contexto económico argentino, donde la inflación y la necesidad de proteger los ahorros impulsaron a muchas personas a buscar alternativas de inversión en los mercados financieros.

Sin embargo, detrás de la imagen del trader que obtiene ganancias rápidas existe una realidad muy diferente. En diálogo con El Cronista, Iván Scherman, CEO & CIO de SciTech Investments y Campeón Mundial de Futuros 2023, aseguró que quienes logran vivir de los mercados no lo hacen gracias a una operación extraordinaria, sino a partir de un método probado, una estricta gestión del riesgo y años de formación.

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El especialista también advirtió que el crecimiento del interés por el trading vino acompañado por una mayor presencia de supuestos “gurús” que prometen enriquecimiento rápido sin mostrar los riesgos que implica esta actividad. Por eso, insistió en que el trading debe construirse sobre evidencia, disciplina y formación, y no sobre promesas de dinero fácil.

Un comienzo con el pie izquierdo: la falsa confianza del principiante

Después de hacer cursos, participar en seminarios y leer numerosos libros sobre mercados financieros, Sherman creyó que ya estaba listo para operar. Sin embargo, esa confianza inicial terminó convirtiéndose en su primer gran obstáculo.

“Seguía las indicaciones de los libros y los cursos al pie de la letra, me sentía formado y con esa falsa seguridad quebré mi primera cuenta ”, recordó.

Para el especialista, ese fracaso marcó un punto de inflexión en su carrera. “Ese golpe me enseñó la lección más cara y más valiosa de mi carrera: lo que te mete en problemas no es lo que no sabés, es lo que no sabés que no sabés”, explicó.

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A partir de entonces dejó de confiar en la intuición y comenzó a respaldar cada decisión con evidencia y pruebas estadísticas. También profundizó su formación con posgrados en ciencia de datos, gestión estratégica de portafolios y administración del riesgo, además de obtener la certificación Chartered Market Technician (CMT), una de las credenciales más reconocidas del mundo en análisis técnico.

Para Scherman, esa experiencia le permitió comprender que el trading no puede basarse en corazonadas, sino en un método capaz de demostrarse y repetirse en el tiempo.

“Dejé la subjetividad de lado y transformé el trading en lo que para mí tiene que ser: una ciencia”. Iván Scherman, CEO & CIO de SciTech Investments y Campeón Mundial de Futuros 2023

La señal que le confirmó que podía vivir del trading

Para el especialista, la confirmación de que podía vivir del trading no llegó tras una gran ganancia, sino cuando verificó que su método era capaz de generar resultados sistemáticamente replicables, incluso atravesando rachas negativas.

“Vivir del trading no es tener un gran mes; es que la curva de capital crezca de forma consistente durante años, con el riesgo controlado”, explicó. A partir de ese momento entendió que podía profesionalizar la actividad porque los resultados ya no dependían de la suerte, sino de un sistema replicable.

Las tres claves para vivir de los mercados

Según Sherman, antes del dinero existen tres pilares que deben respetarse en este orden:

Contar con un método que tenga una ventaja estadística comprobable.

Aplicar una gestión de riesgo rigurosa.

Recién entonces disponer del capital suficiente.

El especialista advierte que muchas personas intentan recorrer el camino inverso y buscan vivir de una cuenta demasiado pequeña. Eso las obliga a perseguir rendimientos poco realistas y asumir riesgos excesivos . “Si necesitás que tu cuenta rinda un 10% mensual para pagar las cuentas, no sos trader; sos alguien apostando bajo presión”, resumió.

Su recomendación es desarrollar primero el método y la disciplina para luego aumentar progresivamente el capital administrado. “El capital amplifica lo que ya sos; si sos rentable te hace rico, y si no lo sos, te funde más rápido”, sintetizó.

Las habilidades que distinguen a un trader profesional

Aunque muchas veces el trading se asocia únicamente con conocimientos financieros, Scherman sostiene que las competencias más importantes son otras.

Según él, la disciplina ocupa el primer lugar, seguida por una sólida base de matemática y estadística, ya que considera que los mercados deben analizarse desde las probabilidades y no desde opiniones personales. A eso se suma el dominio del inglés, indispensable para acceder a la mejor formación disponible, y el control emocional.

En esa línea, remarcó que un buen trader no es quien acierta en todas las operaciones, sino quien sabe limitar rápidamente las pérdidas y dejar correr las ganancias. “ Es una profesión donde tenés que enamorarte del proceso, no del resultado ”, afirmó.

El especialista también cuestionó dos de los mitos más extendidos sobre el trading. El primero es la idea del “iluminado” capaz de anticipar cada movimiento del mercado. “Nosotros no predecimos el mercado: le respondemos con sistemas diseñados para explotar ineficiencias que se repiten”, explicó.

El segundo mito, agregó, es creer que se trata de una forma rápida y sencilla de ganar dinero. “La realidad es bastante más aburrida: es proceso, riesgo, estadística y paciencia. También implica trabajar, investigar e invertir mucho en educación y tecnología”, señaló.

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En ese sentido, recordó que cualquier trader compite contra algunos de los bancos más importantes del mundo, instituciones que cuentan con presupuestos prácticamente ilimitados para desarrollar tecnología, contratar a los mejores profesionales y obtener ventajas competitivas.

Las seis reglas para convertirse en trader profesional

Si tuviera que resumir su filosofía de trabajo, Scherman la condensaría en seis principios:

Reemplazar la intuición por un método con ventaja estadística comprobada.

Utilizar siempre un stop loss para limitar las pérdidas.

Arriesgar como máximo entre el 2% y el 3% del capital en cada operación.

Diversificar en activos descorrelacionados y en varias estrategias.

Entender que las pérdidas forman parte del sistema y no representan un fracaso personal.

Mantener la disciplina y la perseverancia incluso en los momentos más difíciles, sin dejarse llevar por la euforia ni por la frustración.

Los errores que más cometen quienes recién empiezan

El especialista asegura que la falsa confianza sigue siendo el principal motivo por el que muchos principiantes pierden dinero. “ Hacen un par de cursos, leen algunos libros, siguen las indicaciones al pie de la letra y creen que ya saben operar . Esa confianza prestada es la que funde la primera cuenta, porque el mercado no te examina sobre lo que estudiaste”, explicó.

A eso se suman errores frecuentes como operar sin stop loss, arriesgar demasiado en una sola posición, intentar recuperar pérdidas aumentando el riesgo (revenge trading), operar por ansiedad o aburrimiento y no llevar un registro detallado de las operaciones realizadas.

En todos los casos, sostiene que el problema de fondo es el mismo: permitir que las emociones tomen las decisiones que deberían tomar el método y la estadística.