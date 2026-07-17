El rally de las acciones tecnológicas estadounidenses volvió a ser, por segundo año consecutivo, uno de los motores centrales de Wall Street. Empresas ligadas a la inteligencia artificial, la computación en la nube y los semiconductores concentraron buena parte de las ganancias del mercado.

Para el inversor argentino, acceder a ese universo dejó de ser un privilegio reservado a quienes operan cuentas en el exterior. Los Cedear (Certificados de Depósito Argentinos) permiten comprar, desde una cuenta comitente local y en pesos, una porción de acciones o de fondos cotizados (ETF) que cotizan en Estados Unidos, sin necesidad de abrir una cuenta afuera ni transferir divisas.

Dentro de ese menú, dos Cedear de ETF tecnológicos se ubicaron entre los que más treparon en los últimos doce meses, medidos en pesos: QQQ y XLK. Ambos ofrecen, en un solo instrumento, exposición diversificada a decenas de compañías tecnológicas, sin necesidad de elegir acción por acción.

Los Cedear permiten acceder a ETF tecnológicos de Wall Street.

QQQ: Cedear de entrada al Nasdaq-100

El Cedear QQQ replica al Invesco QQQ Trust, un ETF que sigue al índice Nasdaq-100. Ese índice agrupa a las cien mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq, por lo que el fondo queda naturalmente muy concentrado en tecnología, aunque también incluye nombres de consumo, salud y comunicaciones.

Entre sus principales posiciones aparecen Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon y Broadcom, que explican buena parte del rendimiento total del fondo. Al no incluir bancos ni aseguradoras (el Nasdaq-100 excluye por completo al sector financiero), el QQQ ofrece una exposición más pura a la innovación que otros índices de referencia como el S&P 500.

En dólares, el fondo acumuló una suba cercana al 30 por ciento en los últimos doce meses y 15% en seis meses, luego de haber cerrado 2023 con un salto superior al 54 por ciento.

Composición principal del ETF QQQ

Nvidia: 8,01%

Apple: 7,26%

Micron: 4,78%

Microsoft: 4,49%

Amazon: 4,14%

AMD: 3,94%

Alphabet Class A (Google): 3,26%

Tesla: 3,19%

Meta: 3,11%

Alphabet Class C (Google): 3,04%

El ETF QQQ ofrece una selección de papeles notables del Nasdaq.

XLK: el ETF que concentra al sector tecnológico del S&P 500

El otro protagonista es XLK, el Technology Select Sector SPDR Fund, administrado por State Street. A diferencia del QQQ, este ETF no sigue al Nasdaq sino que recorta del S&P 500 exclusivamente al sector tecnológico: semiconductores, software, hardware y servicios de tecnología de la información.

Esa definición más estrecha se traduce en una concentración todavía mayor en pocas compañías. Nvidia y Apple ocupan, juntas, más de una cuarta parte de la cartera, seguidas por Microsoft. El resultado es un instrumento con menor diversificación que el QQQ, pero con mayor pureza sectorial: quien compra XLK apuesta casi en su totalidad a la suerte de la industria tecnológica estadounidense.

El desempeño lo confirma: en dólares, XLK acumuló una suba que rondó el 40 por ciento en los últimos doce meses, por encima del QQQ. Su desempeño en los últimos 6 meses fue del 25%.

Composición principal del ETF XLK

Nvidia: 13,67%

Apple: 12,39%

Microsoft: 7,65%

Broadcom: 5,07%

AMD: 4,64%

Micron: 4,07%

Intel: 3,39%

Cisco: 3,13%

Applied Materials: 3,12%

Lam Research: 2,86%

Tanto QQQ como XLK son ETFs con fuerte exposición al rendimiento de Nvidia.

QQQ vs. XLK: diferencias para tener en cuenta

Aunque ambos ETF se mueven de manera muy similar, no son intercambiables. El QQQ diversifica hacia consumo y comunicaciones y tiene un costo de administración levemente más alto.

El XLK, en cambio, concentra casi todo su peso en tecnología pura y cobra una comisión más baja, lo que lo vuelve más sensible tanto a las subas como a las correcciones del sector. Combinar ambos en una misma cartera aporta poca diversificación adicional, ya que tienden a subir y bajar juntos.

Qué considerar antes de invertir en estos Cedear

Los ETF tecnológicos ofrecen una vía sencilla para diversificar entre decenas de compañías sin depender del acierto en una sola acción. Sin embargo, esa diversificación es sectorial, no total: tanto QQQ como XLK están fuertemente expuestos a un puñado de gigantes tecnológicos, lo que amplifica tanto las ganancias en los ciclos alcistas como las pérdidas en las correcciones.

Eso se suma el factor cambiario propio de operar Cedear desde Argentina: el precio en pesos depende tanto de lo que hacen las acciones en Wall Street como del valor del dólar financiero en cada momento, lo que puede potenciar las ganancias o, en escenarios de apreciación del peso, reducirlas. Antes de invertir conviene revisar el ratio de conversión vigente, la liquidez del instrumento y qué proporción de la cartera se destina a un sector tan concentrado.