Se sabe que la gama media de smartphones es terreno muy disputado, donde las marcas compiten en búsqueda del equilibrio perfecto entre precio y prestaciones. En ese contexto, TCL eligió no pelear esa batalla de la manera convencional: con el NXTPAPER 70 Pro, que ya se vende en la Argentina, la compañía apuesta a una tecnología novedosa para hacer que la pantalla sea mucho más cómoda para leer, escribir y consumir contenido durante horas.

El equipo llega con un display de 6,9 pulgadas FHD+ y 120 Hz de tasa de refresco, acompañada por un procesador MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM, almacenamiento de 256 o 512 GB, batería de 5.200 mAh, cámara principal de 50 MP, Android 16 y certificación IP68. Un “combo” interesante que analizaremos a continuación.

Una pantalla que cambia las reglas

El corazón de la propuesta es la tecnología de pantalla NXTPAPER 4.0, que no se limita a un filtro de software sino que suma varias capas físicas sobre el panel para lograr un efecto “tipo papel” a la vista. Gracias a esto, simplificando, el celular puede transformarse en una especie de lector de e-books cuando el usuario lo requiera.

El recubrimiento superior de la pantalla utiliza un tratamiento con nanopartículas que dispersa la luz reflejada en lugar de rebotarla como en un espejo: por eso, al leer bajo una lámpara o cerca de una ventana, no hace falta ir buscando el ángulo perfecto para esquivar los brillos, algo habitual en las pantallas convencionales de vidrio.

A eso se suma un desplazamiento del espectro de luz azul hacia una franja considerada más segura para la vista, sin que el panel pierda color ni se vuelva amarillento, y un sistema de atenuación que regula el brillo sin parpadeos.

El resultado real es un panel de acabado mate, que promete menos fatiga visual en sesiones largas y que ofrece tres modos de uso: uno estándar a color, uno “color papel” y otro monocromo que emula a los lectores de libros electrónicos. Un botón físico lateral permite alternar entre ellos rápidamente, algo que se agradece en el uso diario.

Al presionar el botón aparece un menú con las tres opciones de pantalla NXTPAPER. Basta con seleccionar el preferido para que una breve animación marque la transición hacia el nuevo modo.

El modo que de tinta electrónica a color es muy versátil para leer sin cansar la vista y, a la vez, poder disfrutar de múltiples contenidos y redes sociales sin necesidad de tener que pasar al modo de pantalla normal.

En tanto, el modo “Tinta máxima” limita la funcionalidad del equipo a lo básico y permite concentrarse en la lectora de e-books a la vez que se ahorra batería. Puede ser ideal, se nos ocurre, para viajes.

Desempeño de procesador y memoria

El procesador MediaTek Dimensity 7300 de este equipo no busca competir con los procesadores más potentes del mercado, sino ubicarse en una gama media solvente, con fluidez suficiente para multitarea, redes sociales, mensajería y streaming.

En la práctica, eso se traduce en una experiencia cómoda para el uso cotidiano, potenciada además por los 8 GB de RAM (con posibilidad de expansión virtual) y por una batería de 5.200 mAh con carga rápida de 33 W que acompaña sin sobresaltos.

Para los interesados en las pruebas de rendimiento, este equipo, en Geekbench 6, logra un puntaje de 1074 en la prueba de procesador de un solo núcleo y 3216 en multinúcleo. Son cifras no espectaculares, pero adecuadas para la gama media, en línea con los resultados de equipos rivales como el Moto Edge 60 o el Galaxy A37.

En cuanto al almacenamiento, en el teléfono de pruebas con 512 GB, el benchmark CPDT marcó una velocidad de lectura secuencial de 692 MB/s y una escritura de hasta 250 MB/s. Se trata de números buenos, que aseguran agilidad en la carga de aplicaciones y documentos en el uso diario.

Una cámara pensada para el uso diario

Del lado fotográfico, el NXTPAPER 70 Pro ofrece un desempeño acorde a su categoría. La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica entrega fotos nítidas y colores agradables con buena luz, con nivel de detalle suficiente para redes sociales y el uso de todos los días, y el sistema de estabilización ayuda a mantener tomas firmes. La ultra gran angular de 8 MP suma versatilidad para encuadres amplios, mientras que la selfie de 32 MP entrega resultados correctos y naturales para videollamadas.

Donde el equipo pide algo más de paciencia es en situaciones de poca luz, donde el resultado depende más del procesamiento del modo noche. De todas formas, para el usuario que busca un teléfono funcional en el día a día, la cámara cumple sin sobresaltos.

A fin de cuentas, el NXTPAPER 70 Pro, TCL construyó un equipo de identidad muy clara: pensado para quienes pasan muchas horas frente a la pantalla y priorizan el confort visual. Por detrás, ofrece un paquete sólido de hardware y autonomía correcta.

El TCL NXTPAPER 70 Pro se vende en la Argentina desde $ 649.999 para la versión de 256 GB, mientras que la de 512 GB (recomendada) tiene un precio de $ 699.999.

Ficha técnica del TCL NXTPAPER 70 Pro