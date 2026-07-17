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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 17 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7007 - Revolver

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

 1°7007 11°5421
 4680  12°0651
 3°3144 13°0074 
 1605  14°6209 
 3370  15°9793 
 6°8077  16°3744
 5647  17°7847 
 2136  18°6589 
 7753  19°5851 
 10°1950 20°9953 

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Soñar con un Revolver suele representar poder, control y la necesidad de protegerte ante una amenaza percibida.

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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