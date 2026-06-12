Detrás de la fiebre mundialista, se activa una economía digital paralela que abre oportunidades de negocio para creadores de contenido, editores, diseñadores y especialistas en marketing. En algunos casos, los profesionales argentinos pueden llegar a facturar hasta u$s 2000 por proyecto durante las semanas que dura el torneo.
Los grandes eventos deportivos se han convertido en una fuente de ingresos para trabajadores digitales que ofrecen servicios a marcas, medios de comunicación, influencers y plataformas de todo el mundo. A ello se suma el auge de los pagos internacionales, que permite que muchos de los trabajadores cobren directamente en dólares.
Según datos del sector, la Economía del Conocimiento alcanzó en 2025 un récord de exportaciones por u$s 9600 millones y un crecimiento interanual de 20,6%. Actualmente, el sector emplea a más de 285.000 personas y hoy es uno de los motores de crecimiento de la economía.
Los trabajos que pueden dejar hasta u$s 2000 durante el Mundial
Los perfiles más demandados son aquellos vinculados a la generación y distribución de contenido en tiempo real.
Los microcreadores pueden percibir entre u$s 50 y u$s 500 por acción comercial, mientras que los creadores de tamaño medio suelen superar los u$s 1000 por colaboración con marcas.
Los ingresos pueden ser aún mayores para determinados freelancers especializados. Editores de video, diseñadores de motion graphics, productores de contenido deportivo y especialistas en redes sociales llegan a facturar entre u$s 300 y u$s 2000 por proyecto durante los períodos de máxima demanda asociados al campeonato.
“Durante grandes eventos deportivos aumenta especialmente la demanda de creadores de contenido para TikTok, YouTube Shorts, reels, streaming y watch parties, así como de perfiles freelance vinculados a edición de highlights, motion graphics, thumbnails, memes y contenido en tiempo real para marcas, medios, influencers y fan pages", explicó Rubén Galindo Steckel, CEO de Airtm.
La lista de oportunidades también incluye a los community managers especializados en conversación deportiva, diseñadores gráficos y profesionales que elaboran campañas de ecommerce relacionadas con camisetas, merchandising y otros productos mundialistas.
Actualmente, cerca del 70% de los creadores utiliza distintas vías de monetización, entre ellas contenido patrocinado, membresías, programas de afiliados, ecommerce y servicios freelance.