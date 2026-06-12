En esta noticia Los trabajos que pueden dejar hasta u$s 2000 durante el Mundial

Detrás de la fiebre mundialista, se activa una economía digital paralela que abre oportunidades de negocio para creadores de contenido, editores, diseñadores y especialistas en marketing. En algunos casos, los profesionales argentinos pueden llegar a facturar hasta u$s 2000 por proyecto durante las semanas que dura el torneo.

Los grandes eventos deportivos se han convertido en una fuente de ingresos para trabajadores digitales que ofrecen servicios a marcas, medios de comunicación, influencers y plataformas de todo el mundo. A ello se suma el auge de los pagos internacionales, que permite que muchos de los trabajadores cobren directamente en dólares.

Tanto creadores de contenido como freelancers podrán facturar desde u$s 50 hasta más de u$s 2000 por proyecto

Según datos del sector, la Economía del Conocimiento alcanzó en 2025 un récord de exportaciones por u$s 9600 millones y un crecimiento interanual de 20,6%. Actualmente, el sector emplea a más de 285.000 personas y hoy es uno de los motores de crecimiento de la economía.

Los trabajos que pueden dejar hasta u$s 2000 durante el Mundial

Los perfiles más demandados son aquellos vinculados a la generación y distribución de contenido en tiempo real.

Los microcreadores pueden percibir entre u$s 50 y u$s 500 por acción comercial, mientras que los creadores de tamaño medio suelen superar los u$s 1000 por colaboración con marcas.

Los ingresos pueden ser aún mayores para determinados freelancers especializados. Editores de video, diseñadores de motion graphics, productores de contenido deportivo y especialistas en redes sociales llegan a facturar entre u$s 300 y u$s 2000 por proyecto durante los períodos de máxima demanda asociados al campeonato.

“Durante grandes eventos deportivos aumenta especialmente la demanda de creadores de contenido para TikTok, YouTube Shorts, reels, streaming y watch parties, así como de perfiles freelance vinculados a edición de highlights, motion graphics, thumbnails, memes y contenido en tiempo real para marcas, medios, influencers y fan pages", explicó Rubén Galindo Steckel, CEO de Airtm.

La lista de oportunidades también incluye a los community managers especializados en conversación deportiva, diseñadores gráficos y profesionales que elaboran campañas de ecommerce relacionadas con camisetas, merchandising y otros productos mundialistas.

Actualmente, cerca del 70% de los creadores utiliza distintas vías de monetización, entre ellas contenido patrocinado, membresías, programas de afiliados, ecommerce y servicios freelance.