Solo en el primer semestre de 2026 las motos de entre 101-250 cc explicaron el 92,59% de las ventas, anotando un total de 404.229 unidades patentadas, según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

El dato no solo confirma el boom del segmento, sino también el cambio en las preferencias de los argentinos, que encuentran en este modelo una solución de movilidad de bajo costo para trabajar y trasladarse todos los días.

En cuanto a las categorías, las motos tipo CubUnderbone, clásicas para el uso diario, son las líderes del mercado. En el primer semestre, captaron el 61,64% de los patentamientos con 268.811 unidades. Le siguen las motos Street (18,39%) con 80.220, las On-Off con 72.324 (16,58%) y, finalmente, los Scooters con 14.767 (3,39%).

En base a esta tendencia, Cafam elaboró un análisis de los costos aproximados asociados al mantenimiento de motos de 150cc en Argentina.

Si se toma como referencia un uso promedio de 1440 kilómetros mensuales (aproximadamente 48 km diarios), el costo operativo total de una moto de 150cc asciende a los $ 190.000 mensuales.

Si desglosamos por categoría, el consumo de combustible representa más de la mitad del presupuesto operativo mensual y se calcula considerando el rendimiento típico (30-33 kilómetros por litro); el recorrido mensual (1440 kilómetros); el consumo estimado (48-51 litros mensuales) y el precio actual del combustible (aproximadamente $ 1960-2080 por litro)

“La eficiencia en el consumo de combustible es uno de los principales atractivos del segmento de 150 cc , permitiendo a los usuarios minimizar el uso de esta categoría en comparación con vehículos de mayor cilindrada”, indican desde la Cámara.

Rubro Monto Mensual Participación Descripción Combustible $ 100.000 52,6% Basado en rendimiento de 30-33 km/litro típico del segmento Mantenimiento $ 30.000 15,8% Service prorrateado cada 5000 km (aceite, filtros, frenos, cadena) Seguro $ 60.000 31,6% Cobertura integral con protección contra robo e incendio Total mensual $ 190.000 100% Costo operativo aproximado

El servicio técnico regular también es fundamental para garantizar la durabilidad, confiabilidad y seguridad del vehículo. Por ello, Cafam recomienda realizar mantenimiento cada 5000 kilómetros , lo que implica aproximadamente 0,29 servicios mensuales considerando el uso promedio de 1440 km.

La cobertura de seguros es esencial en el contexto actual de seguridad vial en Argentina. El monto aproximado de $ 60.000 mensuales contempla coberturas integrales que incluyen: responsabilidad civil, protección contra robo, cobertura de incendio y asistencia en ruta.

Los valores de las pólizas pueden variar según la zona de radicación, el modelo específico del vehículo, el año de fabricación y la aseguradora seleccionada.

“Es fundamental que cada potencial comprador comprenda completamente estos costos antes de realizar su inversión y considerar no solo el precio de compra del vehículo, sino también los gastos operativos que implica su mantenimiento y funcionamiento”, subraya la cámara.