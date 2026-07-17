El gobernador Rogelio Frigerio anunció la puesta en marcha del programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura. Foto: gentileza.

En esta noticia Seguridad alimentaria de la región

En el marco de la Exposición Rural de Palermo, el gobernador Rogelio Frigerio anunció la puesta en marcha del programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura. La iniciativa, que representa un esquema de protección individual inédito en la provincia coordinado junto al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), contará con un fondo total de u$s 1.000.000 en su fase inicial, de los cuales u$s 700.000 serán aportados por el Gobierno de Entre Ríos, para resguardar a pequeños productores entrerrianos frente a sequías e inundaciones.

Durante la presentación oficial, el gobernador destacó la importancia de este instrumento para el desarrollo económico regional. “Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía”, sostuvo.

Frigerio subrayó que la elección del maíz no es casual, ya que Entre Ríos es una provincia capacitada para transformar proteína vegetal en animal y este cultivo resulta fundamental para sostener las cadenas lechera, avícola, porcina y bovina.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que “la cadena de maíz es importante para nuestra provincia. Cuando viene una seca o algún problema con la producción, se resiente toda la cadena de valor; por eso es fundamental mantener eso funcionando”.

El funcionario destacó que el seguro actuará como un complemento ágil del sistema de emergencias agropecuarias, permitiendo una inyección de recursos más rápida y directa ante contingencias climáticas extremas.

Seguridad alimentaria de la región

Desde el Iapser, su gerente técnico, Bruno Campanero, vinculó la herramienta con la seguridad alimentaria de la región: “En nuestra provincia se produce la mitad de los pollos que se consumen en el país. Esto es pensar cómo desde el campo llega a la mesa de la mitad de los argentinos la carne aviar. Es estratégico acompañar desde la compañía de seguros esta iniciativa”.

La operatoria funcionará como un plan piloto destinado prioritariamente a productores de maíz con explotaciones de hasta 200 hectáreas, con la previsión de extenderse posteriormente a otras producciones.

En esta primera etapa, la cobertura alcanzará hasta 100.000 hectáreas y será totalmente gratuita durante el primer año. El esquema prevé compensaciones de u$s 50 por hectárea cuando las pérdidas de rendimiento superen el 50 por ciento y de hasta u$s 150 por hectárea cuando el daño exceda el 80 por ciento de la producción estimada.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció la puesta en marcha del programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura. Foto: gentileza.

La cobertura, diseñada por el Iapser con participación de aseguradoras privadas locales, se activará automáticamente mediante parámetros objetivos de geolocalización junto con la declaración formal de la emergencia agropecuaria por parte de la provincia.

Esta simplificación permitirá reducir demoras y garantizar que la asistencia económica llegue rápidamente, brindando previsibilidad y capital de trabajo para que los pequeños productores puedan sostener su actividad y planificar la siguiente campaña.