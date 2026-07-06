"El acceso al seguro sigue siendo limitado para una parte importante de la población". LinkedIn de Hugo Mesa Robles | Imagen creada con Gemini AI

Los seguros de vida se perfilan como el ramo de mayor crecimiento del mercado asegurador mexicano durante 2025, con un avance real estimado de 13.2%, impulsados por una mayor necesidad de protección y de planeación financiera de largo plazo, afirmó Hugo Mesa Robles, Senior Vice President de Face to Face Distribution de MetLife México.

En entrevista con El Cronista, el directivo explicó que, de acuerdo con las proyecciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el sector asegurador en su conjunto estimó un crecimiento real de 8.6% durante 2025.

Después de vida, el ramo de accidentes y enfermedades sería el segundo con mayor dinamismo, con un incremento de 12.2%.

“Hoy vemos una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger la salud, el ingreso y el patrimonio, pero el acceso al seguro sigue siendo limitado para una parte importante de la población”, señaló.

Mesa Robles consideró que el principal reto para la industria ya no consiste únicamente en mantener el crecimiento, sino en lograr que un mayor número de mexicanos vea al seguro como una herramienta de estabilidad financiera.

La penetración sigue siendo el gran desafío

El directivo indicó que, aunque existe una mayor disposición para contratar seguros, todavía hace falta acercar estos productos a más personas mediante soluciones sencillas, flexibles y adaptadas a las distintas etapas de vida.

Explicó que la protección debe responder a las necesidades de cada familia y no necesariamente comenzar con coberturas amplias, sino con productos básicos que puedan fortalecerse conforme cambian las condiciones económicas del asegurado.

En ese sentido, señaló que actualmente existen soluciones que combinan protección y ahorro, así como coberturas complementarias para enfermedades de alta prevalencia, con el objetivo de brindar liquidez cuando ocurre un evento que afecta el ingreso familiar.

Antes de cancelar un seguro, revisa la cobertura

Respecto al aumento en el costo de los seguros de gastos médicos, Mesa Robles explicó que no existe un porcentaje promedio de incremento, ya que el precio de cada póliza depende de variables como la edad, la cobertura, el deducible, el coaseguro, la red hospitalaria y la suma asegurada.

Por ello, recomendó que las familias revisen su póliza antes de tomar la decisión de cancelarla.

“Vale la pena revisar su cobertura antes de cancelarla por completo. Entender qué cubre la póliza, qué ajustes pueden hacerse y qué alternativas complementarias existen puede ayudar a encontrar un equilibrio entre protección y presupuesto”, comentó.

Añadió que, si bien el reto de la asequibilidad es real, una enfermedad grave o un accidente pueden representar un impacto económico mucho mayor cuando no existe una protección financiera.

MetLife apuesta por innovación y canales digitales

Sobre las perspectivas de la compañía, Mesa Robles señaló que, con base en la más reciente evaluación de S&P Global Ratings, MetLife México mantendría un crecimiento sostenido de doble dígito durante 2025 y 2026, acompañado de una sólida rentabilidad.

Detalló que la estrategia para el próximo año contempla el desarrollo de nuevos productos enfocados en las necesidades de protección de las familias, como Met4U, el fortalecimiento de los canales de distribución digitales, una mejor experiencia para los clientes y el uso de herramientas tecnológicas para elevar la atención y el servicio.