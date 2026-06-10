Aguinaldo propio para monotributistas y freelancers: las inversiones que pueden generar ingresos extra
Mientras millones de trabajadores cobran el Sueldo Anual Complementario, quienes trabajan por cuenta propia pueden construir una fuente de ingresos periódicos a través de bonos, obligaciones negociables y Cedears que pagan dividendos. Cuáles son las alternativas para generar cobros extra durante todo el año.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 11 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.