Bancos globales y locales coinciden en el diagnóstico sobre el programa Milei: ¿qué hacer?

En esta noticia Bancos: por qué ganan atractivo ahora, según Delphos Investment

La presentación de números de los bancos dejó en evidencia, durante el tercer trimestre de 2025, la constante tensión que vivió la economía argentina por la volatilidad que produjo la incertidumbre electoral .

En efecto, la baja en los balances de las principales entidades del sistema financiero local fue disparada por el apretón monetario que aplicó el Gobierno en los meses previos a las legislativas: una fuerte alza en las tasas, con el objetivo de contener al dólar y un régimen de encajes que alcanzó el 53,5%.

Esto generó un efecto “bola de nieve” sobre la morosidad crediticia, que ya venía en aumento, ya que en las familias llegó a dispararse a su nivel más alto desde 2008.

El derrumbe de la cotización en los bonos -tanto en pesos como en dólares- fue la señal final para el sector bancario, que pasó de liderar el rally en 2024 a convertirse en el más golpeado en el escenario actual y cerrar el tercer trimestre con pérdidas luego de mucho tiempo.

Banco Galicia y Grupo Supervielle presentaron balances negativos: el primero, con una pérdida neta de $103.894 millones, y el segundo, de $ 50.274 millones. Por su parte, BBVA tuvo una expansión leve de su cartera aunque también se vio afectado por la tendencia general.

Sin embargo, detrás de los números rojos del sector financiero se esconde una oportunidad que los inversores ya están comenzando a leer. Así lo indica un reciente informe de la consultora Delphos Investment, cuyas proyecciones anticipan una recuperación a futuro.

Tanto Galicia como Supervielle presentaron números rojos durante el tercer trimestre.

Bancos: por qué ganan atractivo ahora, según Delphos Investment

El cierre de mes deja un escenario dividido en el panorama local por “divergencias sectoriales”, indicaron los especialistas: mientras algunos papeles volaron impulsados por variables internacionales y locales, como el sector de materiales, los bancos sufrieron por la "expectativa de balances mediocres“.

El denominador común durante este periodo, coincidieron, fue el regreso a los fundamentos.

“El sector de materiales es el que mejor anduvo, en consonancia con algunos indicadores que anticipan un repunte de la actividad de la construcción y del precio internacional del acero ”, señalaron.

En el terreno intermedio, las empresas reguladas mostraron un comportamiento moderado. Si bien son grandes beneficiarias de la estabilidad financiera y el rumbo económico, sus balances no trajeron sorpresas y se mantienen al margen de los vaivenes internacionales.

Por su parte, las petroleras tuvieron retornos modestos. Para los expertos, se trató de un resultado lógico ante un mes de noviembre donde el barril de Brent cerró en negativo, aunque representó una contradicción respecto a la suba generalizada que experimentaron las empresas del sector a nivel global.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

Respecto al desempeño de los bancos, señalaron que el mercado descontó resultados poco sorprendentes antes de que fueran presentados.

Sin embargo, explicaron que el mercado comenzó a pagar y recomponer carteras una vez que la noticia (los resultados) se hizo pública .

Debido a este desacople, el análisis destaca que los bancos ganan atractivo nuevamente. Y proyectaron que serán los grandes beneficiarios de la sostenibilidad del modelo económico actual a futuro, con un potencial de suba igual o superior al de otros sectores.