Suben los bonos y los ADR, pero el riesgo país sigue arriba de los 650 puntos
El mercado busca cerrar noviembre con una brecha cada vez más nítida entre la fortaleza externa y la fragilidad local, en un clima que ya exige definiciones para atravesar sin sobresaltos el test cambiario del verano.
El mercado busca cerrar noviembre con una brecha cada vez más nítida entre la fortaleza externa y la fragilidad local, en un clima que ya exige definiciones para atravesar sin sobresaltos el test cambiario del verano.