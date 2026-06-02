En esta noticia Nueva etapa, nuevo CEO

El Banco Nacional de México cumple este 2 de junio 142 años, en una nueva etapa, ahora escindido de Citigroup. Banamex fue fundado en 1884, y se ha destacado por ser un innovador y pionero en la economía mexicana y regional.

Sucursal de Banamex en el siglo XIX Cortesía Banamex

Esta institución financiera fue la primera en lanzar una tarjeta de crédito en América Latina e instaló el primer cajero automático en la región, dos de los servicios financieros más utilizados en la banca mundial, a lo que se sumó poner a disposición de sus clientes la primera banca en línea.

“Este año tiene un significado muy especial para nosotros, porque marca una nueva etapa como Banamex: un Grupo Financiero renovado, sólido y profundamente comprometido con México. Hoy miramos hacia el futuro con optimismo, preparados para aprovechar el avance tecnológico, responder a las nuevas necesidades de nuestros clientes y seguir impulsando el desarrollo del país. Nos sentimos orgullosos de ser uno de los grupos financieros más relevantes de México, con una historia de 142 años que respalda nuestra transformación y nuestro compromiso de ofrecer la mejor experiencia financiera”, señaló Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex.

Sucursal de Banamex Cortesía Banamex

Durante muchos años, este banco fue el más grande por tamaño de activos y clientes, y hoy enfrenta un panorama de reconstrucción, después de que Citi decidió iniciar en 2023 el proceso de escisión de la banca comercial, que hoy es presidida por Fernando Chico Pardo.

La venta todavía no se concluye, pues Citi tiene pendiente la Oferta Pública para la venta de 51% de las acciones que todavía tiene en su poder.

Al cierre del año pasado, Banamex contó con más de 38 mil empleados, 13.5 millones de clientes digitales y está en las primeras cinco posiciones en casi todos los productos de crédito y débito.

El banco además tiene 1,261 sucursales, poco más de 9 mil cajeros y 10 corresponsales, que en conjunto representan más de 190 millones de transacciones digitales.

Nueva etapa, nuevo CEO

El banco destacó que esta nueva etapa está bajo la gestión de Edgardo del Rincón como CEO del Grupo Financiero.

El banco actualmente atiende a más de 20 millones de clientes y cuenta con presencia en localidades donde se genera 95% del Producto Interno Bruto (PIB).

Banamex destaca la inclusión de todos los grupos sociales como parte de su ADN, pues además de ser el primer banco en México que hizo emisión de cheques en 1886, en 1923 creó la primera alcancía con forma de ardilla para fomentar el ahorro entre niños.

También fue pionero en la atención a los inversionistas patrimoniales y a los viajeros, con productos como cheques de viajero, cuentas de ahorro y la apertura de la primera agencia de un banco latinoamericano en Nueva York, entre 1925 y 1934.

La inclusión es para todo tipo de clientes, pues inauguró el servicio de préstamos personales, y financia viviendas de interés social entre 1955 y 1964.

A partir de 1965 inició con la revolución tecnológica y la automatización, al adquirir su primera computadora.

A partir de ese momento, Banamex inició con la oferta de Bancomático, Audiomático y productos ligados a la tecnología, como Invermático y Mi Cuenta y para 2016 ya estaba en funcionamiento la banca en línea.

El legado de Banamex también incluye la difusión cultural y la preservación del patrimonio nacional, a través de sitios como el Foro Valparaíso que además es un espacio de innovación y emprendimiento, dentro del Palacio de los Condes, que muestra de manera permanente y gratuita 114 obras distribuidas en 14 salas de la colección privada institucional más importante de temas y autores mexicanos como: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Remedios Varo, José María Velasco, Leonora Carrington, Julio Ruelas, José Clemente Orozco, Eulalia Lucio y Francisco Toledo.

Este año, el Archivo Histórico Banamex, un hito cultural, cumple 35 años, destacando como uno de los acervos documentales más importantes del país.