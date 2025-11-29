Tras la victoria de LLA en las elecciones, se disparó un índice clave que señala la confianza en Milei.

La actividad económica muestra un mejor panorama de lo previsto en los últimos meses. Así lo señaló la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados sobre la medición de octubre, con un crecimiento de 0,7% respecto al mes anterior que mantiene la mejora observada en septiembre.

Cabe recordar que el último EMAE, que el INDEC publicó esta semana, mostró que en septiembre de 2025 la actividad aumentó un 5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En la medición desestacionalizada, la otra variable que los economistas siguen con atención, el crecimiento fue de un 0,5%.

¿Qué dice el índice de Ferreres sobre la actividad económica?

En cuanto a la comparación interanual, el índice registró un alza de 4,6% y acumuló una suba de 5,8% en los primeros diez meses de 2025.

“En términos anuales, se observa un avance de 4,6%, destacándose el impulso de la intermediación financiera (+31%), el sector agropecuario (+4,8%) y minas y canteras (+3,9%)”, detallaron.

Estos números, destacaron desde la firma, responden a un contexto de mayor optimismo económico motivado por dos factores.

Por un lado, el reciente apoyo electoral de la sociedad al Gobierno y un mayor capital político de este para negociar “desde una posición ventajosa” reformas para la segunda etapa del mandato. Por otro lado, la expectativa de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Sobre este punto, el estudio consideró que se “abre una oportunidad” para el “acceso preferencial a uno de los mercados globales más grandes”, que podría capitalizar una mayor entrada de divisas e inversiones.

De todas formas, el análisis también advierte sobre los riesgos que implicaría esto para una economía que aún permanece “tan cerrada”.

Actividad económica: cómo fueron los números de octubre, sector por sector

La consultora destaca que la expansión mensual está sostenida en gran parte por el sector agropecuario y ganadero , seguida por el rubro minas y canteras y electricidad, gas y agua.

Agricultura y ganadería

Durante octubre, el agro anotó una suba de 4,8%, cortando con seis meses de caída gracias al impulso del sector agrícola (+12,3%), frente a una ganadería con mayores dificultades (-2,4%).

“En el acumulado de los diez meses transcurridos, el sector anota una contracción de 1,3%”, indicó el informe.

Industria Manufacturera

La actividad industrial mostró cierta mejora al recuperarse 0,9% de forma mensual. Recortó así parte de la baja que muestra el año en curso y quedó 1,9% por debajo del registro de diciembre, siempre en la medición sin estacionalidad.

“En términos interanuales la industria anota una baja de 1,1%, dejando el acumulado con una suba de 2,0%. Entre los sectores se destaca la contracción de 4,6% de maquinaria y equipo como la principal incidencia a la baja, seguido por una merma de 1,2% en alimentos, bebidas y tabaco”, resaltan.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Electricidad, gas y agua

El sector vinculado a los servicios públicos anotó en el décimo mes un avance de 1,8% anual, recortando la baja acumulada a 1,5% para el período enero-octubre.

En el detalle del servicio eléctrico, Cammesa informó una caída marginal de la generación de 0,2% anual, relacionado a la menor demanda residencial.

Minas y Canteras

Por último, el sector Minas y Canteras obtuvo en octubre una expansión anual de 3,9%, que marca 56 meses consecutivos de crecimiento para el rubro, que acumula para los diez meses de 2025 una mejora de 7,4%.

El avance estuvo apoyado nuevamente en la producción de petróleo crudo (+13,5%), mientras que la producción de gas natural marcó una baja anual de 7,0%.