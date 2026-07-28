Este martes, 28 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 21,31 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 243.970. Esta cifra refleja una variación del 0,38% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, la cotización encadenó dos caídas, tres subidas, dos caídas y tres subidas, cerrando con sesgo alcista y volatilidad contenida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 8.50%, lo que es inferior al 14.68% de volatilidad anual que ha registrado. Este dato sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con el año anterior. La menor volatilidad en la última semana indica que ha experimentado menos variaciones significativas en su precio.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, con foco en renovables (eólica onshore y offshore, solar, hidráulica y almacenamiento). Sus líneas de negocio principales son Redes, Renovables y Generación y Clientes y produce energía eléctrica y soluciones energéticas.

Cotiza en el Ibex 35 y opera en varios países a través de filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es líder mundial en eólica, impulsa redes inteligentes y proyectos de hidrógeno verde y orienta su estrategia a la electrificación y la descarbonización.