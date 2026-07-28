La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este martes, 28 de julio de 2026 es de 3,7 euros y fijan un total de 687.554 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1,09%.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró sesgo alcista: tras un arranque a la baja y oscilaciones intermedias, cerró con tres avances consecutivos, señal de impulso comprador al final del periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 17.46%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 25.12%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una menor variación en los precios de sus acciones recientemente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene tras deducir todos los gastos, incluyendo los operativos, reflejando así un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas) y se dedica a ofrecer telefonía fija y móvil, banda ancha, internet y televisión de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca la conectividad y los servicios digitales: desarrolla y opera infraestructuras de fibra y 5G y ofrece soluciones de cloud, ciberseguridad, IoT y big data, además de servicios mayoristas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en Europa y Latinoamérica; fundada en 1924, es uno de los grandes grupos del sector con presencia destacada en España, Alemania y Brasil.