La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 28 de julio de 2026 es de 13,38 euros y documentan un total de 260.953 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,64%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró una tendencia ligeramente alcista: seis sesiones de avance y cuatro de retroceso, con una racha de tres subidas consecutivas a mitad del periodo y cierre en tono positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha alcanzado un 26.20%, lo que es superior a la volatilidad anual del 24.19%. Esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente. Esta diferencia sugiere que, si bien el rendimiento anual ha sido relativamente estable, la última semana ha presentado una notable incertidumbre en sus movimientos.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,38 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; tiene sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca y los servicios financieros: no fabrica bienes, ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, pagos y seguros.

Su línea de negocio es la banca universal, con foco en banca minorista y de empresas, además de seguros, gestión de activos y banca corporativa y de inversión. Datos de interés: es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, controla el banco portugués BPI y su accionista de referencia es CriteriaCaixa (Fundación la Caixa).