En esta noticia Las cinco propuestas de Redrado para la reforma del Banco Central

A pocas horas de que el presidente Javier Milei presente por cadena nacional los lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las voces que salió a respaldar la iniciativa fue la de Martín Redrado. No se trata de un expresidente más de la entidad: su salida del organismo en 2010, tras un duro enfrentamiento con Cristina Kirchner por el uso de las reservas para el pago de deuda, derivó en una de las mayores crisis institucionales de la historia reciente del Central.

A través de una publicación en redes sociales, el economista sostuvo que una reforma de la autoridad monetaria es una necesidad para la Argentina y afirmó que debe apuntar a garantizar la independencia del organismo “para que tengamos estabilidad de precios, predictibilidad cambiaria y financiera”.

El respaldo de Redrado se conoció mientras el Gobierno ultima los detalles del anuncio que realizará Milei junto a integrantes del equipo económico. Según anticipó la Casa Rosada, el proyecto buscará reforzar la autonomía del Banco Central, prohibir el financiamiento monetario del déficit fiscal y redefinir los objetivos de la entidad.

Las cinco propuestas de Redrado para la reforma del Banco Central

1. Eliminar la asistencia al Tesoro y el financiamiento indirecto

Redrado planteó que la nueva Carta Orgánica debe impedir cualquier mecanismo de financiamiento del gasto público mediante recursos del Banco Central.

En ese sentido, pidió eliminar “la emisión monetaria para financiar al Tesoro vía adelantos transitorios (artículo 20), utilidades contables y la posibilidad de usar los dólares del Banco Central (vía letras intransferibles)”.

También reclamó eliminar “el financiamiento indirecto a través de la integración de los encajes bancarios con títulos públicos (artículo 28)”.

2. Endurecer las reglas para designar y remover autoridades

El ex titular del BCRA consideró que la independencia de la institución requiere mayores resguardos frente al Poder Ejecutivo.

Por eso propuso que exista “una simetría entre el nombramiento y la remoción” de las autoridades del Banco Central, mediante la aprobación por “dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso”.

Además, sostuvo que la reforma debería comenzar a regir a partir del próximo gobierno “para evitar especulaciones y fortalecer la institucionalidad”.

3. Derogar otro mecanismo de financiamiento al Estado

Entre sus planteos, Redrado también pidió eliminar el artículo 17 inciso f de la Carta Orgánica vigente.

Según explicó, se trata de “un financiamiento espurio” incorporado durante la reforma de 2012 y sostuvo que el Banco Central debe conservar exclusivamente su función de “prestamista de última instancia del sistema financiero”.

4. Priorizar la estabilidad de precios y financiera

Respecto de los objetivos de la entidad, el economista propuso modificar el actual artículo 3°.

Afirmó que la misión del Banco Central debe centrarse en “la estabilidad de precios y monetaria”, aunque también consideró necesario preservar “la estabilidad financiera”.

Argentina necesita una Carta Orgánica del @BancoCentral_AR que garantice su independencia para que tengamos estabilidad de precios, predictibilidad cambiaria y financiera. Esto puede lograrse si acordamos los siguientes puntos:



1) Debe eliminarse la emisión monetaria para… pic.twitter.com/wIL5p8qkNK — Martín Redrado (@martinredrado) July 30, 2026

Asimismo, señaló que la institución debe contar con autonomía para ejercer tanto la política monetaria como las funciones regulatorias a través de la Superintendencia de Entidades Financieras.

5. Reducir la cantidad de directores y escalonar los mandatos

Por último, Redrado sugirió cambios en la estructura de conducción del organismo.

Planteó reducir el número de integrantes del Directorio a un máximo de seis miembros y que los nombramientos se distribuyan entre representantes propuestos por el oficialismo y la oposición.

Además, propuso que los mandatos no coincidan con el período presidencial para garantizar “la continuidad de la política monetaria y supervisión del sistema financiero, más allá del cambio de gobierno”.