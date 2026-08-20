En esta noticia El potencial de Vaca Muerta y la minería

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana , aseguró que la Argentina atraviesa una “economía de grandes contrastes”, con sectores de buen desempeño frente a otros que atraviesan serias dificultades. En una entrevista en El Cronista Stream, sostuvo también que Vaca Muerta será el gran dinamizador de divisas para el próximo año.

Desde una perspectiva macroeconómica, Artana reconoció que la economía está “mucho más sólida” que en el pasado y valoró el orden en los números fiscales y los resultados externos. Sin embargo, advirtió sobre el número más preocupante de la actualidad: la inversión.

“Es un dato malo”, reconoció y advirtió que, hasta el momento, el RIGI tiene un impacto acotado. “Recién llevan desembolsados u$s 4000 millones y la inversión en la Argentina suele ser de u$s 130.000 millones por año. Sigue siendo un número pequeño”.

Artana vinculó esta situación a la construcción y, particularmente, a la paralización de la obra pública y la demora en la tracción de nuevas inversiones. Pese a esto, se mostró ligeramente optimista respecto a los últimos indicadores.

Citando datos del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), el economista observó una desaceleración en la caída del sector. “Pasamos de estar en un nivel de -20 a un -15”, explicó. Aunque el escenario sigue siendo negativo, Artana percibe una tendencia de mejora respecto a los meses anteriores.

El potencial de Vaca Muerta y la minería

Para Artana, el sector energético se encamina a ser decisivo para la generación de dólares para el país en el corto plazo. Concretamente, destacó el proceso que atraviesa el Oil & Gas en Vaca Muerta.

Acto seguido, proyectó: “De acá a un año, el oleoducto nuevo va a dar u$s 1.000 millones más de exportaciones por mes. Eso representa el 12% de las exportaciones. O sea, lo que está ocurriendo ahí es de una magnitud increíble”.

En paralelo, hizo foco en la minería y, si bien enfatizó que recién está comenzando su etapa de proyectos, estimó números significativos a largo plazo. “Para 2031, si se cumplen las proyecciones del principal proyecto, te agrega u$s 700 u u$s 800 millones por mes de exportaciones”, completó al respecto.

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