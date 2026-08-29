Los consumidores que compran online valoran cada vez más la claridad, la practicidad y la confianza. Antes de avanzar con una compra, suelen comparar opciones, revisar condiciones de entrega, mirar medios de pago disponibles y buscar señales que les permitan decidir con menos dudas.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en 2025 se sumarán más de un millón de nuevos compradores al canal online en Argentina. Además, 6 de cada 10 consumidores realizaron al menos una compra online al mes, lo que confirma que el e-commerce forma parte de los hábitos cotidianos de una porción relevante del público.

Qué muestran los datos sobre el consumo online

Los medios de pago son una variable importante. El mismo informe señala que las tarjetas de crédito lideraron como método de pago, con una participación del 67%, y que 8 de cada 10 consumidores consideran clave la posibilidad de pagar en cuotas al momento de comprar por internet.

La logística también influye en la decisión. La entrega a domicilio sigue siendo la modalidad preferida, aunque el retiro en punto de venta crece frente al año anterior. Para los vendedores, esto muestra la importancia de ofrecer opciones claras y comunicar bien los plazos.

En esta línea, Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, es un espacio de conexión con la plataforma y con las principales tendencias del comercio electrónico.

Las entradas pueden comprarse en el sitio oficial y pagarse hasta en 12 cuotas sin interés con Mercado Pago (Foto: Mercado Libre). Nacho Yuchark

Para quienes quieran asistir, las entradas pueden conseguirse en el sitio oficial de la empresa y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago. El evento se extenderá de 9:30 a 19h, proyecta convocar a más de 8.000 asistentes y contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores y referentes de la industria.

Cómo pueden adaptarse los negocios digitales

Adaptarse a estos cambios no implica prometer más de lo que se puede cumplir, sino ordenar mejor la experiencia. Un catálogo con información completa, fotos útiles, condiciones visibles y respuestas rápidas puede ayudar a que el comprador avance con más confianza.

La inteligencia artificial también puede colaborar con esa adaptación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que la IA está modificando habilidades y procesos de trabajo, y que su valor depende de cómo se integre a las tareas concretas. En comercio electrónico, puede ayudar a analizar datos, responder preguntas frecuentes o detectar patrones de comportamiento.