El comercio electrónico dejó de ser solo un canal de venta adicional para convertirse en una parte estable del consumo. Para emprendedores y PyMEs, eso implica desarrollar competencias cada vez más específicas en marketing, logística e inteligencia artificial, tres áreas que pueden ayudar a ordenar mejor la operación y tomar decisiones con más información.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2025 el e-commerce argentino registró 253 millones de órdenes de compra y 645 millones de unidades vendidas. El dato muestra que el canal online tiene una escala relevante y que competir en ese entorno requiere profesionalizar la forma de publicar, comunicar, cobrar y entregar.

Qué habilidades digitales necesita hoy una PyME

El marketing digital es una de las primeras competencias que ganan peso. No alcanzacon estar presente en una plataforma: también importa saber cómo presentar los productos, leer métricas básicas, segmentar audiencias y detectar qué mensajes generan más interés entre los compradores.

La logística es otro punto central. La CACE señala que el envío a domicilio continúa siendo la opción de entrega preferida, aunque el retiro en punto de venta también crece. Para una PyME, conocer esas preferencias ayuda a definir alternativas de entre gamás claras y a mejorar la experiencia posterior a la compra.

Conocer las preferencias de entrega mejora la experiencia de compra (Foto: Mercado Libre).

Cómo se integra la inteligencia artificial al comercio online

La inteligencia artificial puede aportar herramientas para analizar datos, automatizar respuestas simples, ordenar procesos y detectar patrones de comportamiento. La OCDE advierte que el impacto de la IA depende de las habilidades disponibles y de la capacidad de las organizaciones para integrarla de manera responsable y con supervisión humana.

En la práctica, esto puede significar usar información para mejorar un catálogo, responder consultas frecuentes, prever necesidades de stock o personalizar campañas. La tecnología no reemplaza la estrategia comercial, pero puede hacerla más precisa cuando se aplica sobre objetivos concretos.

Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, aparece como parte de esa agenda de capacitación sectorial. El evento incluye contenidos sobre tendencias, herramientas, marketing, logística, medios de pago e inteligencia artificial para vendedores, marcas y emprendedores. Ya se pueden conseguir las entradas en el sitio oficial y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.