Para una pequeña y mediana empresa (PyME) que vende online, crecer no depende solo de publicar productos. El marketing, la logística y la atención al cliente funcionan como tres pilares que impactan en todo el recorrido de compra: desde la búsqueda inicial hasta la entrega y la consulta posterior.

El marketing digital ayuda a que los productos lleguen a las personas correctas con información clara. Una buena estrategia incluye títulos precisos, imágenes útiles, descripciones completas, campañas segmentadas y lectura de métricas para entender qué funciona y qué conviene ajustar.

Cómo influye el marketing en la experiencia de compra

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) informó que, en 2025, el comercio electrónico argentino alcanzó 25,1 millones de compradores y sumó más de un millón de nuevos usuarios al canal online. En un mercado con ese volumen, comunicar bien la propuesta de valor puede ayudar a diferenciarse sin recurrir a mensajes exagerados o poco claros.

En tanto, la atención al cliente también forma parte de esa comunicación. Responder dudas, explicar condiciones de cambio, informar plazos y mantener un tono claro puede reducir fricciones y mejorar la confianza antes y después de la compra.

Una atención al cliente clara y eficiente fortalece la confianza antes y después de cada compra (Foto: Mercado Libre).

Por qué la logística es parte de la estrategia

La logística no es solo una etapa operativa: también impacta en la percepción del comprador. Según la CACE, el envío a domicilio sigue siendo la opción de entrega preferida, mientras que el retiro en punto de venta mantiene crecimiento frente al año pasado.

Para una PyME, esto implica revisar cómo informa los plazos, qué alternativas ofrece y cómo acompaña al comprador durante el proceso. Una entrega bien comunicada puede mejorar la experiencia incluso cuando los tiempos dependen de terceros.

Mercado Libre Experience 2026 , que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, incluirá diferentes paneles y charlas vinculadas con ventas, marketing, logística, medios de pago, tecnología e inteligencia artificial.

Este año el evento ampliará la escala de su primera edición con una jornada completa que proyecta convocar a más de 8.000 asistentes y contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores y referentes de la industria, y cinco escenarios con distintas temáticas. Las entradas pueden conseguirse en el sitio oficial de la empresa y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Este evento aparece como un espacio para revisar cómo se conectan estas áreas dentro del comercio digital. Las charlas sobre ventas, marketing, logística, medios de pago, tecnología e inteligencia artificial pueden aportar herramientas prácticas para quienes buscan profesionalizar su operación online.