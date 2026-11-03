En esta noticia Dólar, inflación y crecimiento: las proyecciones y un consejo para 2027

Kevin Sijniensky, economista Jefe de la consultora Econviews, estuvo este martes en Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde analizó el programa económico del Gobierno y compartió sus proyecciones sobre el dólar en 2027.

Según el economista, el Gobierno sostendrá su estrategia cambiaria el próximo año . “Creemos que la estrategia va a seguir siendo planchar un poco el dólar, que no se deprecie mucho más del 2% o mucho más de eso, por encima de la inflación”, afirmó.

Sijniensky proyectó ese escenario para la primera mitad del año y anticipó mayores presiones cambiarias en el segundo semestre . “Sí vemos que puede haber más presión sobre el dólar, también sobre la inflación”, explicó.

En esa línea, agregó que en la segunda parte de 2027 “también podemos ver que se va a frenar un poquito la actividad”. “Ese es el escenario base”, resumió.

Para el economista, el programa oficial descansa sobre el ancla cambiaria. “En nuestra visión, el programa del Gobierno es un programa que está basado en el tipo de cambio, es una desinflación basada en el ancla cambiaria”, sostuvo.

“Esa es la prioridad y ha sido la prioridad desde que asumió el Gobierno”, añadió. Además, señaló que “por más que en la retórica hay un programa de agregados, de control de la cantidad de dinero”, el ancla “es claramente cambiaria”.

Anticipan mayores presiones cambiarias en el segundo semestre de 2027 Pixabay

Sijniensky planteó que ante cualquier turbulencia, el Gobierno priorizará la estabilidad cambiaria . “Esto puede implicar que la tasa de interés vuelva a subir, que se busquen mecanismos como venta de futuros, venta de dólar linked”, detalló.

Sobre los vencimientos de deuda del año próximo, el economista indicó que “hoy el Banco Central tiene más de u$s 25.000 millones de reservas líquidas”. Sin embargo, aclaró que “el Tesoro tiene que comprarle esos dólares al Banco Central”.

En ese sentido, explicó que el Tesoro cuenta con pesos depositados en la autoridad monetaria para realizar esas compras. “Nosotros no vemos un escenario de no pago de deuda”, afirmó, y así descartó un escenario de impago para 2027.

No obstante, advirtió que la falta de financiamiento externo presiona sobre las reservas. “Al no estar ese financiamiento que se esperaba externo, tenés más presión sobre las reservas”, señaló.

Dólar, inflación y crecimiento: las proyecciones y un consejo para 2027

En cuanto a la inflación, Sijniensky proyectó que “va a seguir bajando pero muy lentamente”. “Podemos esperar números entre 2 y 1,7, 1,5 algún mes, pero no mucho más”, estimó. Sobre la actividad, indicó que “va a seguir recuperando lentamente”.

Respecto de los escenarios alternativos, el economista señaló que dependerán de los candidatos y sus propuestas electorales. “Todavía tenemos que esperar un poco a ver quiénes van a ser los candidatos, qué van a proponer”, explicó.

Dólar, inflación y crecimiento: las proyecciones y un consejo para 2027

Consultado sobre qué le recomendaría al presidente Javier Milei, respondió: “Primero que nada, me apuraría”. Según explicó, a medida que se acercan las elecciones “el margen de acción es más corto”.

Sijniensky identificó a la política monetaria como el punto más débil del programa. “Hoy el Gobierno dice que tiene un control de agregados, pero nadie sabe cuánto”, afirmó.

“El objetivo de la política monetaria es dar previsibilidad”, explicó. “Hoy ese canal está roto porque nadie sabe cuáles son los agregados”, agregó. A su vez, sostuvo que “las tasas tienen un piso pero no tienen techo” y que el manejo es “completamente discrecional”.

Sobre el tipo de cambio, aclaró: “No estoy a favor de una devaluación ni nada por el estilo”. Sin embargo, planteó que el dólar debería flotar más y ubicarse algo más alto . “Por lo menos que vaya como la inflación”, precisó.

“Tenés una cuenta corriente que está equilibrada o levemente positiva, tenés récord de exportaciones, importaciones que están bajas”, repasó, aunque advirtió que “al mismo tiempo tenés cepo” y “una economía que está aletargada”.

“A veces el tipo de cambio que equilibra las cuentas externas no es el mismo tipo de cambio que le sirve a la economía en general”, concluyó. “Esa es un poco la discusión, no tanto si las cuentas externas son positivas o no”, completó.