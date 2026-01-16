Tras conocerse el dato de inflación de diciembre, que marcó un 2,8% según el INDEC, no hay dudas de que llegar al 10,1% anual en 2026 -tal como prevé el Presupuesto- será uno de los desafíos más grandes para el gobierno de Javier Milei.

Pero no será el único. Para este año, los analistas señalan que la mirada estará puesta en el nuevo esquema cambiario, la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de dinero y la actividad.

Así lo remarca un informe reciente realizado por la consultora del economista Miguel Kiguel, Econviews, el cual traza su propio diagnóstico en lo que refiere a avances, tensiones y cuentas pendientes para 2026.

“Empieza un año con muchos desafíos , pero con esperanzas . Por suerte comienza con un presupuesto y buenas chances de que se avance en la reforma laboral. También, como esperábamos, se hicieron los pagos de la deuda, lo cual da tranquilidad”, plantea el informe de la consultora.

Sin embargo, en su reporte, el informe advierte que “ los desafíos son importantes ”: los principales puntos de preocupación que observa.

Los 5 desafíos que Javier Milei tiene por delante en 2026, según Kiguel

Entre los desafíos más relevantes que Milei deberá enfrentar en 2026, Econviews menciona la necesidad de “domar una inflación que se muestra inflexible”, con ocho meses al alza tras el mínimo de mayo del año pasado.

Otro punto clave para promover la generación de empleo es “lograr que la reactivación [económica] llegue a muchos más sectores y al consumo“.

En el plano financiero, también es esencial “que el riesgo país baje otros 100 puntos para poder volver al mercado a tasas razonables“, considera el escrito.

Finalmente, y en línea con la nueva política de compra de reservas que el BCRA habilitó con el inicio del 2026, Econviews considera necesario que estas aumenten y, de la mano de esto, “se saque el cepo” restante a empresas.

Frente a esto, la consultora cree que, en el plano cambiario, " el comienzo es auspicioso" gracias al debut del programa de compra de reservas y del ajuste de las bandas por inflación.

“Lo más destacado fue que el Banco Central efectivamente empezó a comprar dólares, acumulando más de u$s 200 millones en la primera semana [ya lleva más de u$s 560 millones al jueves 15/01]. Un guiño al mercado, que estaba reclamando esto desde hace tiempo”, destaca el informe.

Sin embargo, por el lado del índice de precios, Econviews advierte que “empieza a crecer la preocupación en la calle por la persistencia de la inflación y por la debilidad de la actividad económica ”.

Al número de inflación se suma que los últimos datos de actividad “tampoco son alentadores” y los movimientos bruscos en las tasas tampoco ayudan a que repunte la economía real.

“El Gobierno deberá encontrar la manera de evitar que esto dure mucho tiempo”, enfatiza el informe.

Qué va a pasar con el dólar y una advertencia clave para Milei

Aun así, la consultora a cargo de Kiguel advirtió que “el nuevo esquema no estuvo exento de turbulencias”, ya que, entre fines de diciembre y principios de enero, “se vio algo más de presión cambiaria y el Gobierno dio señales de que no está dispuesto a tolerar demasiada volatilidad en el tipo de cambio”.

“El Tesoro salió a vender dólares y el BCRA ofreció bonos dollar linked para calmar las aguas. La duda ahora es si van a poder seguir comprando reservas sin que el dólar se mueva mucho, algo clave para que el riesgo país afloje de una vez", apunta.

“Esa obsesión con el dólar planchado tuvo su costo en las tasas de interés. Con el típico aumento de la demanda de dinero de diciembre, la liquidez bancaria volvió a estresarse y las tasas de corto plazo se fueron otra vez a niveles altos y volátiles”, explica el informe..

Con esto, para Econviews, “el Gobierno dejó en claro que prefiere que sufran las tasas antes que el tipo de cambio”.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

“Entre que no hay una tasa de política monetaria y que ni el BCRA ni el Tesoro hicieron mucho para suavizar la suba de tasas, quedó confirmado que, por ahora, el que manda es el dólar “, refuerza.

Por otro lado, el informe destaca que el Gobierno logró juntar los dólares para el pago de vencimiento de bonos de u$s 4400 millones.

Esto fue posible gracias a unos u$s 2200 millones que venían de la colocación del bono de diciembre, algunas compras en bloque y la venta de las hidroeléctricas, sumado al REPO del BCRA con bancos internacionales, que aportaron u$s 3000 millones.

Así, aunque “se evitó usar la plata del FMI”, igualmente las reservas netas terminan cayendo dado que “el préstamo es a un año”. “Además, esta movida para el pago de deuda secó todavía más la plaza”, advirtió Econviews.

Y concluyó: “Estos días también nos enteramos de que el tío Scott no está más invertido en Argentina. Los números del Central muestran que el swap con EE. UU. se reemplazó por fondos de otros organismos (seguramente el BIS). La lectura es clara: la mano que dio Trump fue por las elecciones y ahora Argentina tiene que empezar a “hacer los deberes” y financiarse sola“.