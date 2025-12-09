En esta noticia Contrapunto con el FMI por las reservas: cuándo se define si habrá “waiver”

Miguel Kiguel, uno de los analistas más escuchados, insistió en la necesidad de que el Banco Central (BCRA) acumule reservas y alertó por un “juego peligroso” que puede volver a generar incertidumbre en el mercado.

Por un lado, celebró el anuncio que hizo el gobierno de Javier Milei sobre la vuelta de la Argentina a los mercados de deuda con una emisión en dólares para hacer frente a los compromisos de enero.

“El Gobierno se había resistido mucho a colocar dolares en el mercado local. Es una cantidad de dinero que se puede buscar”, planteó el economista.

“Pero aparte de la deuda, Argentina necesita de dólares para las reservas. Pocas veces vi a tantas consultoras, instituciones, bancos y economistas coincidir en que hay que acumular reservas”, advirtió en una entrevista con Radio Rivadavia.

“Todos piden que Argentina junte reservas. Eso muestra que hay que escuchar, que no se puede mirar para el costado, pero me da la sensación de que escuchan y que la piedra en el zapato es el Fondo”, agregó.

Respecto a la baja de tasas, advirtió que puede darse "un juego peligroso".

“Hay una relación inversa: cuando la tasa baja, los depósitos en pesos empiezan a ser menos atractivos y la gente vuelve a mirar el billetito verde“, apuntó. En este sentido, recordó “cuando veníamos de la tasa de 120% y el Banco Central empezó a bajarla hasta el 40%, en ese momento la inflación estaba 4%. Cuando bajaron la tasa de 60% a 40%, el tipo de cambio subió y tuvimos una mini corrida cambiaria”, recordó.

“Ojo porque es un juego peligroso. Si en algún momento la gente empieza a ver que las cosas no funcionan bien, si el tipo de cambio empieza a acercarse al techo de la banda, ve la tasa baja y el Banco Central sin muchas reservas para defenderla, vuelve a haber cierta preocupación”, agregó.

“Bajar mucho la tasa implica después tener que subirla para que la gente se quede en pesos. Esos movimientos de sube y baja no son buenos. Generan mucha incertidumbre. Lo mejor es ir con prudencia”, alertó.

Con la falta de acumulación de reservas como uno de los puntos débiles del programa económico según los analistas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que es necesario reforzar el colchón del BCRA, una definición que marcó un contrapunto con las definiciones del Gobierno.

El presidente Javier Milei aseguró -en línea con el mensaje que viene bajando en las últimas semanas el ministro de Economía Luis Caputo- sostuvo que si se abre la posibilidad de refinanciar la deuda en el mercado de capitales no es necesario acumular reservas. Así lo hizo al participar del cierre del Encuentro de Líderes de El Cronista este miércoles.

En su habitual conferencia de prensa bisemanal, en tanto, el FMI insistió en acumular reservas. “Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear un nivel adecuado en Argentina”, planteó la portavoz del FMI Julie Kozack desde Washington DC.