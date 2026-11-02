Salarios: cómo cierran las paritarias frente a la inflación y el aumento que se prepara para 2027

En esta noticia Qué se espera para los últimos meses de 2026

Luego de que la inflación de septiembre se ubicara en 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto, las consultoras privadas publicaron sus mediciones para octubre y prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantenga en torno al 2%.

Cabe recordar que, según informó el INDEC, la inflación interanual alcanzó en septiembre el 33,4%, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses del año fue del 23,6%.

Las estimaciones privadas para octubre muestran algunas diferencias. Mientras algunas firmas calculan que la inflación se ubicó en 1,8% —una ligera desaceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre—, otras consideran que el nivel general de precios alcanzó el 2%, lo que implicaría una aceleración de 0,1 puntos porcentuales.

Si bien las previsiones se mantienen en línea con el 1,8% proyectado por el promedio de las diez principales consultoras y centros de investigación en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), lo cierto es que la inflación encuentra dificultades para perforar el 2% mensual.

Esto se debe, en parte, a la presión que ejercen el rubro de alimentos y bebidas, los servicios regulados y los precios estacionales, como en el caso de las verduras, entre otras cuestiones.

En el caso de Equilibra, la firma estima que el IPC de octubre se ubicó en 1,8% (32,6% interanual), mientras que la inflación núcleo —que no contempla los precios regulados ni estacionales— alcanzó el 1,6%, 0,1 puntos porcentuales por debajo del registro de septiembre.

“Los precios estacionales liderarían por segundo mes al hilo (+2,7%), impulsados por verduras (+5,4%). Por su parte, los regulados subieron 1,8%, con el transporte público (+3,3%) por encima del resto. Por último, vale destacar que el rubro carnes se mantuvo estable (+0,1%)”, detallaron desde la consultora.

El economista Gonzalo Carrera mencionó un aspecto importante a tener en cuenta de cara a los próximos meses: habrá que poner el foco en la evolución de los precios de la carne y las verduras.

“Pasado el máximo histórico de abril, en octubre continuó bajando la carne en términos reales. Sin embargo, aún se encuentra históricamente cara: quedó 20% real arriba de octubre de 2024. En cambio, las verduras hicieron el camino inverso. Se abarataron relativamente 41% entre mediados de 2024 y abril de 2026, pero los últimos meses presionaron la inflación al alza (+31% real desde abril)”, indicó en su cuenta de X.

EcoGo también proyecta una inflación de 1,8% para octubre. De concretarse, la variación interanual se ubicaría en 32,4% y el acumulado de 2026 llegaría al 26,4%.

En la misma línea, LCG estimó que el IPC de octubre se ubicó en 1,8%. Además, la firma registró una suba de 0,2% en los precios de alimentos y bebidas durante la cuarta semana del mes.

Con este resultado, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró al 2,7%, aunque el acumulado del mes alcanzó el 1,6% punta a punta. Entre los principales aumentos se destacaron los productos de panificación, cereales y pastas (+2,4%) y las bebidas e infusiones (+0,9%), mientras que carnes (-0,6%) y verduras (-1,1%) registraron bajas

La consultora Analytica, en cambio, estima que el nivel general de precios tuvo una suba mensual del 2%. En su medición del rubro alimentos y bebidas, registró un aumento promedio del 2,5% en las últimas cuatro semanas.

“Se destaca el aumento de verduras (+8,8%) y frutas (+2,9%). Entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentran aguas, gaseosas y jugos (+1,1%) y pescados y mariscos (+0,8%)”, señalaron.

Qué se espera para los últimos meses de 2026

De cara a los últimos meses del año, el mercado espera que la inflación continúe descendiendo, aunque a un ritmo moderado . El Gobierno estableció en el proyecto de ley de Presupuesto 2027 una inflación anual del 29% (diciembre 2026 contra diciembre 2025), mientras que la mayoría de los privados proyecta un índice similar, en torno al 30%.

La inflación de octubre se ubicaría entre 1,8% y 2%, según las proyecciones de las consultoras Imagen ilustrativa (IA)

“Nuestra proyección para los próximos meses es una inflación estabilizada algo por debajo del 2% mensual. Pero hay que decir que una actividad más dinámica o eventuales tensiones en el mercado de cambios (probables en la víspera de las elecciones) podrían significar un freno para este tibio proceso de desinflación”, había enfatizado LCG algunas semanas atrás.

Un indicio de lo que podría suceder en las próximas mediciones aparece en el Informe de Política Monetaria del Banco Central (BCRA), elaborado en base a los resultados del tercer trimestre.

“El sesgo de las políticas fiscal y monetaria, junto con una menor inercia en precios y salarios, debería conducir a un descenso de la inflación en lo que resta del año. Sin embargo, existen factores que podrían presionarla transitoriamente al alza. Entre ellos se destaca la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna, que suele registrar subas elevadas entre noviembre y diciembre de cada año. Esta vez se espera que las subas del agrupado Carnes y derivados del IPC sean menores que las de fines de 2025 y principios de 2026”, precisó el documento.

A esto se suma, según el BCRA, otro factor que podría presionar transitoriamente al alza la inflación mensual: el incremento de la tarifa promedio nacional de gas por red en octubre y noviembre, como resultado de la reducción de subsidios por Zona Fría.

“Por último, tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre. La evolución del precio internacional del petróleo podría generar presiones inflacionarias adicionales”, agregaron.

Aun así, la entidad conducida por Santiago Bausili sostuvo que el mercado espera que el proceso de desinflación se profundice. De acuerdo con el último REM, publicado a fines de septiembre, los analistas económicos proyectaron que el IPC continuará descendiendo y se mantendrá por debajo del 2% en los próximos meses.

sept-26 var. % mensual 1,9 1,9 oct-26 var. % mensual 1,7 1,8 nov-26 var. % mensual 1,6 1,7 dic-26 var. % mensual 1,8 1,9 ene-27 var. % mensual 1,6 1,7 feb-27 var. % mensual 1,6 1,7 mar-27 var. % mensual 1,7 2,0 Próx. 12 meses var. % i.a. 21,1 21,8 2026 var. % i.a.; dic-26 30,0 30,3 Fuente REM – BCRA (sept-26)

“Asimismo, prevén una inflación de 30% interanual para diciembre de 2026, 1,5 p.p. inferior a la de diciembre de 2025. Las expectativas de inflación de los participantes del REM para los próximos 12 meses permanecen ancladas”, concluyeron.