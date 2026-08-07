Cuando un proyecto de ley cobra ocupa un lugar destacado en la agenda mediática y genera debate, la conversación se traslada casi automáticamente a internet, tanto a redes sociales como al buscador más utilizado en Argentina, Google.

Y para saber lo que pasa en Google, el gigante tecnológico cuenta con Google Trends, la plataforma pública y gratuita que permite observar este comportamiento de forma transparente.

Trends funciona como un registro que procesa el tráfico del buscador y muestra cómo varía el interés sobre un tema específico en un período y lugar determinados.

Para interpretar estas lecturas se utiliza una escala relativa de 0 a 100 puntos. El valor 100 marca el pico máximo de atención registrado dentro del lapso consultado.

Así, la herramienta permite rastrear el momento exacto en que un asunto capta la atención de los internautas y analizar en qué regiones del país el tema resonó con mayor intensidad.

Hora tras hora: la curva del interés durante el debate

El análisis temporal de las últimas 24 horas sobre el término “ley de inviolabilidad de la propiedad privada” muestra una serie de picos ligados a la jornada legislativa, a los momentos previos a la sesión y la cobertura mediática y al desarrollo hasta la madrugada del viernes 7 de agosto.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo

Meseta inicial y aceleración

Durante la jornada del jueves 6 de agosto y hasta pasadas las 19:00, las búsquedas se mantuvieron en niveles bajos y estables, situándose por debajo de los 20 puntos de interés.

El pico máximo de la noche

El quiebre decisivo en la curva se produjo entre las últimas horas de la noche del jueves y las primeras horas de la madrugada del viernes 7. Cerca de las 3:00 AM, el gráfico alcanzó su punto máximo absoluto (100 puntos), impulsado por la expectativa en torno a la votación o la definición del proyecto en el recinto.

Fase de seguimiento

Tras la cresta alcanzada de madrugada, la atención digital registró fluctuaciones marcadas pero se sostuvo en niveles medios (entre 25 y 60 puntos de interés) a lo largo de la mañana del viernes, acompañando el rebote de la noticia en los sitios periodísticos.

Geografía de la búsqueda: las provincias donde más resonó el tema

El mapa de interés por subregión ofrece una perspectiva sobre la distribución territorial de las consultas.

Google Trends calcula estas cifras normalizando los datos según el volumen total de búsquedas en cada jurisdicción, lo que evita que las provincias con mayor densidad poblacional distorsionen la muestra.