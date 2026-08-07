Gonzalo Pascual Merlo, CEO de Byma, advirtió que entre septiembre y octubre habrá un ETF de acciones del índice S&P Merval, ya que hoy existe uno de esos instrumentos de Argentina en el exterior, pero no acá.

Están convencidos de que los ETF pueden aportar beneficios concretos tanto para emisores como para inversores. Para los emisores, representan una oportunidad para ganar visibilidad, acceder a nuevos flujos de inversión y fortalecer la liquidez de los activos que integran índices de referencia.

Beneficios

Para los inversores, tanto institucionales como individuales, constituyen una alternativa eficiente para diversificar carteras y acceder a distintos sectores, industrias o estrategias a través de un único instrumento.

“Además, la experiencia internacional demuestra que los ETF suelen desempeñar un rol importante en la profundización de los mercados, contribuyendo a incrementar la liquidez, el volumen operado y la participación de inversores”, revelan desde Byma.

Liquidez

“Esto cobra especial relevancia para sectores donde Argentina tiene un importante potencial de crecimiento, como energía, minería y otras industrias estratégicas”, indican.

Creen que este tipo de novedades regulatorias y de mercado son fundamentales para seguir construyendo un ecosistema financiero más moderno, competitivo y preparado para acompañar el crecimiento de la economía argentina.

“Celebramos la nueva normativa vinculada a los ETF porque representa un paso relevante en el proceso de evolución del mercado de capitales argentino y en su alineación con los estándares internacionales”, revelan en Byma, a propósito de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, que aprobó este instrumento, donde también Galicia quiere pisar fuerte.

Lo que se viene

Falta ahora la etapa en la que efectivamente los armen y los listan, que no es inmediata, para que empiecen a operar, incluso, a través de índices sectoriales.

La idea es la creación de un ETF del índice Merval, hoy Byma, para atraer inversiones del exterior, al replicar el S&P Byma a través de un vehículo que pueda tener cotización en el exterior y atraer capitales a la Bolsa local. En un futuro, podría ser la antesala para que cotice un ADR de Argentina en Wall Street, por ejemplo.

Nuevo escenario

“La incorporación de ETFs locales es uno de los avances más relevantes para el mercado de capitales argentino en los últimos años, pero conviene ponerlo en perspectiva para no sobre interpretar el impacto en el corto plazo”, precisa Maximiliano Ramírez, director de Lambda Consultores.

Por primera vez se arma un marco regulatorio concreto que permite desarrollar vehículos de inversión bajo ley argentina con capacidad de replicar índices o canastas de activos y negociar en mercado secundario, que solo se podía con Cedear.