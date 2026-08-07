El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el avance de Vicuña, uno de los proyectos mineros de mayor escala de la Argentina, que contempla una inversión inicial superior a los u$s 9700 millones y, según afirmó, generará exportaciones por más de u$s 2600 millones anuales.

El proyecto, ubicado en la provincia de San Juan y aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), estará destinado a la extracción de cobre, oro y plata y será llevado adelante por BHP y Lundin .

Caputo brindó los detalles luego de mantener una reunión junto al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Minería, Luis Lucero, con el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein, y el Country Director de Argentina y Chile, José Morea.

RIGI VICUÑA:

Excelente reunión junto al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González y el secretario de Minería, Luis Lucero, con el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein y el Country Director de Argentina y Chile, José Morea, con quienes conversamos sobre Vicuña,… pic.twitter.com/mrj59MlU3z — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 7, 2026

“Vicuña” es, según definió el ministro, “uno de los proyectos mineros más grandes de Argentina” y tendría capacidad para generar 31.700 empleos directos e indirectos.

Un aporte clave

Caputo también anunció que Vicuña aportará antes de fin de año u$s 250 millones para que el Gobierno de San Juan los destine a obras de infraestructura pública.

“Vicuña aportará además, antes de fin de año, US$250 millones para que el Gobierno de San Juan los destine a obras de infraestructura pública”, precisó.

De acuerdo con el ministro, se tratará de un aporte no reembolsable y sin condiciones, que será utilizado para obras previamente acordadas .

A ese desembolso se agregará, una vez que la mina se encuentre en operación, un aporte equivalente al 1,5% de la facturación bruta de Vicuña a partir del sexto año de producción.

Ese porcentaje se sumará al 3% correspondiente a las regalías provinciales. Según Caputo, la compañía y el Gobierno de San Juan acordaron mantener estable ese nivel de regalías durante toda la vida útil de la mina, estimada actualmente en 70 años.

“De esta manera, una empresa privada aporta los fondos necesarios para hacer infraestructura pública antes incluso de que el proyecto empiece a producir”, resaltó el titular del Palacio de Hacienda.

Impacto preliminar

Caputo aseguró que, tomando como referencia los valores publicados en la Evaluación Económica Preliminar del proyecto, la combinación de las regalías del 3% y los aportes del 1,5% representaría más de u$s 100 millones por año durante los primeros diez años.

Posteriormente, esos ingresos se incrementarían hasta alcanzar los u$s 450 millones anuales a partir de 2040, siempre según las cifras difundidas por el ministro.

Caputo comparó esos montos con la actual recaudación de recursos propios de San Juan, que estimó en $430.000 millones, equivalentes a unos u$s 280 millones.

A partir de esos números, sostuvo que la nueva inversión aportará, en promedio, un 80% adicional sobre la recaudación propia de la provincia.

Marcelo Orrego y Ron Hochstein, de Vicuña

Además, en el cierre de su publicación, el ministro señaló que el proyecto implicará la creación de 5000 nuevos puestos de trabajo.

Desde la provincia de San Juan precisaron que durante el pico de construcción, entre 2027 y 2030, Vicuña demandará alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos.

En la etapa operativa sostendrá unos 5000 empleos directos y 19.000 indirectos, con la expectativa de que cerca del 90% de la mano de obra sea local.

Cuando alcance su producción plena, proyecta exportaciones por aproximadamente u$s 6000 millones anuales, un monto equivalente al total de las exportaciones mineras argentinas registradas en 2025.