La discusión sobre el futuro del Banco Central volvió al centro de la escena. Tras meses de anticipos y declaraciones, el presidente Javier Milei presentará este jueves una reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la ley que define cuáles son los objetivos, las facultades y los límites de la autoridad monetaria.

El giro resulta significativo porque el propio Milei llegó a la Presidencia con una propuesta mucho más radical: cerrar el Banco Central como parte de un proceso de dolarización de la economía. Ninguna de esas iniciativas se concretó. En cambio, tras más de dos años y medio de gestión, el Gobierno impulsa una reforma destinada a redefinir el funcionamiento de la entidad y reforzar su autonomía, en lugar de avanzar con su eliminación.

Aunque el debate suele aparecer asociado a cuestiones técnicas, la Carta Orgánica tiene consecuencias concretas sobre la economía cotidiana. De ella dependen, entre otras cuestiones, las posibilidades de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria, la administración de las reservas internacionales, la regulación del sistema financiero y la propia misión que debe cumplir el Banco Central.

Por eso, cada modificación de esa norma suele abrir discusiones que exceden lo jurídico y alcanzan el corazón de la política económica. No es casual que las reformas más relevantes hayan coincidido con momentos de cambio de paradigma, desde la creación del organismo en 1935 hasta la modificación impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012.

En ese contexto se inscribe la iniciativa que anunciará Milei.

El proyecto buscará reforzar la autonomía de la entidad, prohibir el financiamiento monetario del déficit y devolverle como misión central la preservación del valor de la moneda, según adelantó el Gobierno.

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central

La Carta Orgánica es la ley que establece “los principios fundamentales del Banco Central de la República Argentina, su finalidad, sus principales funciones y facultades”, según la propia definición institucional del organismo.

En términos prácticos, funciona como una suerte de constitución interna del BCRA. Allí se determina qué puede hacer la entidad, cuáles son sus objetivos, cómo se designan sus autoridades, qué relación mantiene con el Poder Ejecutivo y cuáles son las herramientas de política monetaria y financiera que tiene a su disposición.

La norma vigente tiene su origen en la Ley 24.144, sancionada en 1992, aunque sufrió modificaciones importantes a lo largo de los años. La más profunda fue la introducida en 2012 mediante la Ley 26.739, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad.

Qué dice hoy la ley

Uno de los artículos más discutidos es el tercero, que define la finalidad del Banco Central.

Actualmente establece que la entidad debe “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Esa redacción amplió el mandato tradicional del organismo. Ya no se trata únicamente de preservar el valor de la moneda, sino también de contribuir a otros objetivos económicos y sociales. A partir de allí, el Banco Central pasó a desempeñar un papel más amplio dentro de la estrategia económica general del Gobierno.

Mercedes Marcó del Pont EZEQUIEL PONTORIERO

Además, la Carta Orgánica le asigna funciones como regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, supervisar el sistema financiero, administrar las reservas internacionales, ejecutar la política cambiaria y actuar como agente financiero del Estado nacional.

Por qué el Gobierno quiere reformarla

La administración de Milei sostiene que la reforma de 2012 facilitó el financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria y diluyó la independencia del Banco Central.

Por eso, el proyecto que ingresará al Congreso apunta a revertir parte de esos cambios. Según adelantó el oficialismo, la iniciativa buscará establecer como objetivo prioritario la estabilidad monetaria, prohibir la asistencia financiera al Tesoro, eliminar mecanismos como las Letras Intransferibles y endurecer las condiciones para remover a las autoridades del organismo.

La intención declarada es blindar institucionalmente al Banco Central para impedir que futuros gobiernos recurran a la emisión para financiar déficit fiscales.

Una discusión casi tan antigua como el propio Banco Central

La tensión entre autonomía monetaria y objetivos económicos más amplios acompaña al Banco Central prácticamente desde su nacimiento.

Un trabajo publicado por el propio BCRA sobre la historia de la institución recuerda que ya durante los debates previos a su creación coexistían dos visiones contrapuestas: una que concebía al banco central como una herramienta activa para acompañar el crecimiento económico y otra más ortodoxa, enfocada en “sostener el valor de la moneda”.

Esa discusión terminó reflejándose en los distintos proyectos que antecedieron a la fundación del organismo. Finalmente, el Banco Central fue creado en 1935 para concentrar funciones que hasta entonces estaban dispersas entre distintos organismos y dotar al país de una autoridad monetaria capaz de ordenar el sistema financiero.

Raúl Prebisch, uno de los principales impulsores de aquella arquitectura institucional, sostenía que el objetivo era reunir herramientas que se ejercían de manera fragmentada y otorgarles “unidad y base orgánica”.

Noventa y un años después, el debate vuelve a plantearse bajo otros términos. Ya no se discute la existencia del Banco Central, sino cuál debe ser exactamente su misión y cuánto margen debe tener la política para influir sobre sus decisiones. El anuncio de Milei abre un nuevo capítulo de una controversia que acompaña a la institución desde su origen.