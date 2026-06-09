Plazo fijo bajo la lupa: cuánto rinde contra la inflación y qué inversiones le ganan hoy
En un escenario de desaceleración inflacionaria pero con tasas que no logran acompañar ese ritmo, el plazo fijo vuelve a ser evaluado por los ahorristas. En diálogo con El Cronista, especialistas explican qué está pasando con las tasas y dónde están hoy las mejores oportunidades.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 9 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.