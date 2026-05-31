Después de años marcados por saltos cambiarios, inflación acelerada y cobertura permanente en dólar billete, el escenario financiero argentino empezó a cambiar. Con un dólar relativamente estable, tasas en baja y una inflación que muestra señales de desaceleración, los inversores comenzaron a reconfigurar sus estrategias.

En este nuevo contexto, los especialistas aseguran que el tradicional “comprar dólares y esperar” perdió protagonismo frente a una cartera más diversificada, donde conviven instrumentos en pesos, bonos en dólares, CEDEARs y activos ajustados por inflación.

“Los argentinos pasaron de solo comprar dólar y hacer plazo fijo a una cartera más diversificada que combina fondos comunes de inversión, bonos, acciones, Cedears e incluso criptoactivos”, explica Nahuel Bernués, experto en asesoramiento financiero y fundador y CEO de Quaestus Advisory.

Según el especialista, detrás de este cambio aparecen varios factores: una mayor conciencia sobre la pérdida de poder adquisitivo, más acceso a información financiera y la facilidad para invertir desde billeteras virtuales y brokers digitales.

En este escenario, los analistas identifican cuatro herramientas financieras que hoy aparecen entre las más atractivas para quienes buscan proteger ahorros y obtener rendimiento.

Bonos CER: cobertura frente a la inflación

Una de las opciones que volvió a ganar protagonismo son los bonos ajustados por CER, instrumentos que actualizan su capital según la inflación. Estos títulos del Tesoro permiten mantener el poder adquisitivo del dinero en un escenario donde, aunque la inflación desacelera, todavía continúa en niveles elevados.

En la práctica, este mecanismo se basa en el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un indicador que replica la evolución de la inflación minorista en Argentina y que se aplica de manera diaria sobre el capital invertido. De esta forma, el valor del bono se va actualizando constantemente para acompañar el alza de los precios , lo que ofrece una cobertura frente a la pérdida de poder de compra del dinero.

Plazo fijo UVA: el regreso de una herramienta clásica

Dentro de las alternativas más elegidas también reaparecieron los plazos fijos UVA. Según Bernués, este instrumento fue uno de los que más creció en los últimos meses y recuperó terreno entre los ahorristas conservadores. “En abril registraron una suba mensual real del 82,5%”, destaca el asesor financiero.

Actualmente, entidades como Banco Nación ofrecen plazos fijos UVA con acreditación periódica de intereses, mientras que Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA, que transforma automáticamente los depósitos en unidades ajustadas por inflación.

CEDEARs: apostar a empresas globales desde Argentina

Para quienes tienen un horizonte de inversión más largo y toleran mayor volatilidad, los especialistas recomiendan mirar nuevamente a los CEDEARs. Estos instrumentos permiten invertir desde Argentina en acciones que cotizan en Wall Street, pero operando en pesos o dólares en el mercado local.

Su principal ventaja es que combinan exposición a compañías globales con cobertura cambiaria, ya que su cotización acompaña la evolución del dólar financiero.

Dentro de este universo, las tecnológicas vinculadas al boom de la inteligencia artificial continúan siendo las favoritas del mercado. Entre las empresas que más crecieron en rendimiento en dólares aparecen Intel, Micron Technology y Advanced Micro Devices, impulsadas por la demanda de chips, semiconductores y procesamiento de datos.

Además, otro de los sectores que comenzó a captar la atención de los inversores es el vinculado a defensa y tecnología militar. “ Son compañías con ingresos previsibles por contratos estatales, opcionalidad en IA y espacio, además de un sector con baja deuda ”, señala Bernués.

Bonos y Obligaciones Negociables en dólares

Otra de las estrategias que recomiendan los analistas pasa por sumar renta en dólares mediante bonos soberanos y Obligaciones Negociables corporativas.

Dentro de los bonos del Estado aparece el AO28D, un título soberano que paga intereses mensuales y ofrece rendimientos cercanos al 8,5% anual.

En paralelo, también se destaca el AO27, que rinde alrededor de 5% anual y continúa siendo una de las alternativas preferidas por inversores conservadores y moderados. Su atractivo pasa principalmente por combinar flujo de renta en dólares con un vencimiento más corto dentro de la curva soberana argentina.

Qué perfil tienen hoy los inversores argentinos

Pese al crecimiento de nuevas alternativas, Bernués sostiene que el perfil del inversor argentino sigue siendo mayoritariamente conservador. “ La mayor parte del ahorro todavía se canaliza hacia plazos fijos o fondos comunes de inversión de bajo riesgo ”, explica.

Sin embargo, advierte que lentamente comienza a consolidarse una nueva generación de inversores con menor aversión al riesgo y mayor interés por diversificar. “Se empieza a ver más participación en Cedears, acciones y bonos como parte de estrategias más amplias”, señala.

Además, el especialista observa una fuerte diferencia generacional: mientras el inversor tradicional todavía prioriza el plazo fijo y el dólar billete operando desde sucursales bancarias, los perfiles más jóvenes muestran una dinámica mucho más digital y flexible. “Operan desde billeteras o brokers, tienen mayor exposición a Cedears y criptomonedas y rotan las carteras con más frecuencia”, concluye.