Las 4 inversiones que convienen hoy con tasas en baja y dólar planchado
Con menor presión cambiaria y una inflación que desacelera, los ahorristas vuelven a mirar instrumentos en pesos, bonos y CEDEARs. Qué recomiendan hoy los especialistas para proteger el capital, ganarle a la inflación y dolarizar parte de la cartera.
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 31 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.