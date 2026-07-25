Este viernes, 24 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1860 (La Virgen).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 24 de julio

1° 1860 11° 4459 2° 4167 12° 2381 3° 6672 13° 3525 4° 6743 14° 6692 5° 0047 15° 6013 6° 6279 16° 2490 7° 4971 17° 6167 8° 7809 18° 0488 9° 0348 19° 7034 10° 7672 20° 0162

¿Qué significa soñar con La Virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual; podría señalar renovación de la fe o esperanza en momentos difíciles.

También puede reflejar necesidad de perdón, reconciliación o apoyo materno, invitando a actuar con compasión y confianza en el camino.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.