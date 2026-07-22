La alimentación durante la infancia influye directamente en el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, los especialistas advierten que no solo importa cuánto comen los niños, sino también la diversidad de alimentos que integran su dieta cotidiana.

Cuando predominan siempre las mismas opciones, especialmente productos elaborados a base de harinas y otros hidratos de carbono simples, algunos nutrientes fundamentales pueden quedar relegados pese a que la alimentación parezca suficiente.

Una dieta repetitiva puede ocultar carencias nutricionales

La diversidad alimentaria aparece como uno de los principales desafíos en la infancia. Una investigación realizada por el Centro de Estudios sobre Política y Economía de la Alimentación, a partir de la 2ª Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, encontró que seis de cada diez niños en Argentina llevan dietas poco diversas.

A partir de estos datos, el equipo interdisciplinario de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI) remarcó la importancia de garantizar el consumo adecuado de nutrientes como calcio, proteínas y vitamina D desdedurante la infancia etapa escolar.

Los especialistas señalan que estos nutrientes participan en procesos vinculados al crecimiento, la formación muscular y distintas funciones del organismo, por lo que una alimentación variada resulta clave para cubrir los requerimientos nutricionales de niños y niñas para contribuir a su adecuado desarrollo y al cuidado de su salud futura.

Qué nutrientes suelen faltar y por qué preocupan

Entre los nutrientes más comprometidos aparece el calcio. Un estudio de Anabitarte, Durante, Ciarmela y colaboradores, citado como referencia en el informe, indicó que cerca del 70% de la población infantil en nuestro país no alcanza la ingesta diaria recomendada de este mineral.

Según los datos de esa investigación, una ingesta insuficiente de calcio puede afectar la formación de huesos y dientes y asociarse con alteraciones en el crecimiento y la salud ósea.

Los alimentos ricos en calcio y con mejor biodisponibilidad de este mineral son los lácteos, adonde el yogur ocupa un lugar destacado por aportar también proteínas de alto valor biológico, vitaminas esenciales y microorganismos vivos. Estos últimos impactan en la microbiota intestinal, favoreciendo múltiples aspectos de la salud.

Las proteínas también cumplen un rol central en la formación de tejidos, el crecimiento muscular y el desarrollo del sistema inmunológico, por lo que los especialistas destacan la importancia de incorporarlas de manera regular en la alimentación infantil.

Por otro lado, la vitamina D favorece la absorción del calcio y participa en el funcionamiento del sistema inmunológico, nervioso y muscular, de acuerdo con la información publicada por MedlinePlus y citada entre las referencias del informe.

La ingesta de frutas y verduras es baja en Argentina y es un aspecto vital que requiere atención.

Frente a este escenario, PROFENI recomendó promover una alimentación más diversa desde edades tempranas, incorporando distintos grupos de alimentos y preparaciones que contribuyan a cubrir las necesidades nutricionales propias de la infancia y a consolidar hábitos saludables a largo plazo.