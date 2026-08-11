En esta noticia La reactivación de la guerra en Medio Oriente

Los precios del crudo subían más de un 2% este martes, a máximos de más de una semana. Se debe a las continuas interrupciones en los flujos energéticos de Medio Oriente y el desvanecimiento de las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán aumentaban la preocupación por el suministro mundial de petróleo.

A las 0952 GMT, los futuros del Brent LCOc1 ganaban u$s 2,09, o un 2,38%, a u$s 89,81 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 mejoraban u$s 2,15, o un 2,62%, a u$s 84,28. Ambos referenciales cotizaban en su nivel más alto desde el 31 de julio.

La reactivación de la guerra en Medio Oriente

Ambos contratos se dispararon más de un 5% el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondiera a las condiciones de Irán para un acuerdo de paz con sus propias exigencias, lo que complicará probablemente los esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.

Más tarde ese mismo día, añadió que Estados Unidos tiene el control del estrecho y había barrido de minas iraníes esta vía navegable estratégica para el transporte de petróleo.

El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

“En este momento no hay un camino claro hacia una solución ni hacia la reapertura total del estrecho , lo que está ejerciendo una renovada presión al alza sobre los precios”, afirmó Ole Hansen, del Saxo Bank, quien añadió que sigue habiendo una interrupción significativa del suministro.

Los datos de tráfico marítimo mostraron que el tránsito a través del estrecho de Ormuz se redujo a seis buques el lunes, en comparación con una media de unas 11 embarcaciones en los últimos 10 días.

Los especialistas advirtieron que las exportaciones netas de crudo y productos refinados a través del estrecho de Ormuz alcanzaron una media de 3 millones de barriles por día (bpd) en la semana que finalizó el 7 de agosto, frente a los 4,4 millones de bpd de la semana anterior.

Antes de que comenzara el conflicto con Irán a fines de febrero, cerca de una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado pasaba por el estrecho de Ormuz.