Paul Dirac, Nobel de Física, sobre Dios: “Utilizó matemáticas muy avanzadas para construir el universo”.

Paul Dirac fue una de las figuras más destacadas de la física teórica del siglo XX. Su talento excepcional para las matemáticas lo llevó a desarrollar ideas que transformaron la manera de comprender el comportamiento de las partículas y la estructura del universo.

Nacido en Bristol en 1902, inicialmente estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Bristol y se graduó en 1921. Sin embargo, después de trabajar brevemente como ingeniero, decidió dedicarse a las matemáticas, carrera que terminó en 1923 y que marcaría definitivamente su trayectoria científica.

Su principal aporte llegó con la ecuación de Dirac, desarrollada en 1928. El trabajo permitió combinar los principios de la mecánica cuántica con la relatividad especial para describir el comportamiento del electrón y, además, planteó una predicción que cambiaría para siempre la física de partículas.

La ecuación que anticipó la existencia de la antimateria

El desarrollo matemático de Dirac indicaba que debía existir b. Esa partícula, posteriormente identificada como el positrón, fue descubierta experimentalmente en 1932.

Dirac buscaba demostrar que las matemáticas eran fundamentales para explicar las leyes que gobiernan el universo (Fuente: archivo).

El hallazgo abrió las puertas a ba comprensión moderna de la antimateria y convirtió a Dirac en una figura central de la física contemporánea. Un año después recibió el Premio Nobel de Física, que compartió con Erwin Schrödinger, cuando apenas tenía 31 años.

Por qué relacionó a Dios con las matemáticas

Más allá de sus investigaciones, Dirac desarrolló una particular concepción sobre el papel de las matemáticas en la naturaleza. Consideraba que las leyes físicas podían expresarse mediante estructuras matemáticas precisas y que la elegancia de una formulación podía ser una señal de que escondía una descripción profunda de la realidad.

En 1963, en su artículo The Evolution of the Physicist’s Picture of Nature, expresó esa idea mediante una frase que quedó asociada a su visión del universo: “Dios es un matemático de muy alto nivel, utilizó matemáticas muy avanzadas para construir el universo”.

Una frase que no buscaba demostrar la existencia de Dios

La afirmación de Dirac no pretendía funcionar como una prueba científica de la existencia de una divinidad. Su planteo apuntaba a expresar hasta qué punto consideraba que las matemáticas eran fundamentales para explicar las leyes que gobiernan el universo.

Para el físico, la naturaleza podía entenderse mediante relaciones matemáticas capaces de revelar fenómenos que todavía no habían sido observados. La predicción del positrón fue uno de los ejemplos más importantes de esa forma de pensar y terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la física de partículas.