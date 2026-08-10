El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

En esta noticia Las condiciones de Irán para negociar con EE.UU.

Los precios del petróleo registraron una nueva suba este lunes 10 de agosto ante la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán afirmó que Estados Unidos debe cumplir varias condiciones previas, a pesar de que Teherán y Omán avanzan en las negociaciones para acordar nuevas rutas marítimas.

El crudo Brent avanzó 84 céntimos por barril, alcanzando los u$s 84,39, lo que representó una suba del 1%. Por su parte, el West Texas Intermediate estadounidense ganó 60 céntimos hasta los u$s 78,77 el barril, con un incremento del 0,75%. Ambos índices de referencia habían caído más de un 7% la semana anterior.

La caída de la semana pasada obedeció a las expectativas de que Irán y Omán estuvieran próximos a alcanzar un acuerdo sobre la reapertura.

El estrecho de Ormuz representa una vía crucial: antes de que Irán lo bloqueara en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán, por ahí circulaba una quinta parte del petróleo mundial.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó el domingo que el acuerdo con Omán se encontraba en su “fase final”.

El amanecer sobre el estrecho de Ormuz, la principal ruta de exportación de energía del mundo. Foto: Reuters.

Sin embargo, reiteró que la vía navegable solo se reabriría una vez que Washington cumpliera otras exigencias, incluyendo una indemnización por parte de Estados Unidos por los ataques generalizados contra territorio iraní.

Irán y Estados Unidos no mantienen conversaciones directas en la actualidad. Teherán manifestó que no iniciará diálogos mientras Washington incumpla el acuerdo provisional firmado en junio de 2026. El intercambio de mensajes ocurre únicamente a través de intermediarios, según informó Araqchi.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró en una entrevista con la plataforma Axios que Estados Unidos estaba “tomándoselo con calma” con Irán.

“Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero”, señaló Trump.

Las condiciones de Irán para negociar con EE.UU.

Las condiciones planteadas por Irán para la reapertura del estrecho incluyen, según Araqchi, una indemnización estadounidense por los daños causados en los ataques generalizados contra el país.

El secretario del máximo órgano de seguridad nacional iraní, Mohammad Baqer Zolqadr, planteó exigencias adicionales.

Entre las demandas figuran el cese de nuevas amenazas estadounidenses contra Irán, el fin de la agresión hacia Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en el golfo Pérsico y el levantamiento de las sanciones contra Teherán.

Embarcaciones tradicionales y un buque de carga navegan por el estrecho de Ormuz, en el centro de la disputa entre Irán y Estados Unidos. Foto: Reuters.

Otra exigencia central es la liberación de activos iraníes congelados por Estados Unidos. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán hace más de cinco meses. Trump ha afirmado que los ataques tenían como objetivo impedir que la República Islámica desarrollara armas nucleares.

Washington y Teherán acordaron un alto el fuego en junio de 2026, pero Estados Unidos reimpuso un bloqueo al transporte marítimo iraní en el golfo Pérsico en julio. Irán denunció que esta medida violaba la tregua, que para entonces ya se había roto.