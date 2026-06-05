Una decisión anunciada por el Banco Central afectará tanto a residentes como a visitantes extranjeros.

La posibilidad de realizar pagos con tarjetas Visa y Mastercard en Cuba llegará a su fin a partir del 6 de junio, luego de que un banco extranjero encargado de procesar estas operaciones decidiera suspender su vínculo con la entidad financiera cubana Fincimex. La medida fue confirmada por el Banco Central de Cuba (BCC), que atribuyó la situación a las nuevas sanciones impulsadas por Estados Unidos.

Según explicó la autoridad monetaria, la interrupción se produce como consecuencia de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo. Como resultado, tanto ciudadanos cubanos como turistas y extranjeros que visiten la isla ya no podrán efectuar pagos o consumos mediante tarjetas Visa y Mastercard dentro del país.

¿Por qué Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba?

El Banco Central de Cuba informó que el banco extranjero que procesaba las transacciones internacionales comunicó la finalización de su relación comercial con Fincimex S.A., entidad vinculada al conglomerado empresarial estatal GAESA.

La decisión busca evitar posibles sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos a las empresas que mantengan relaciones económicas, comerciales o financieras con organizaciones incluidas en las medidas restrictivas de Washington.

De acuerdo con el comunicado oficial, a partir del 6 de junio será imposible continuar ejecutando operaciones relacionadas con estas tarjetas internacionales, lo que representa un nuevo golpe para la economía cubana.

Visa y MasterCard dejan de funcionar en este país.

¿Qué consecuencias tendrá la suspensión de Visa y Mastercard en Cuba?

La principal consecuencia es que Cuba perderá una de las vías más importantes para recibir divisas provenientes de la venta de bienes y servicios a clientes internacionales.

El impacto será especialmente fuerte en sectores como el turismo, donde miles de visitantes utilizan tarjetas Visa y Mastercard para pagar hoteles, restaurantes, excursiones y otros servicios durante su estadía.

Además, la medida profundiza el aislamiento financiero que enfrenta la isla en medio de un escenario económico complejo marcado por escasez de combustible, dificultades energéticas y una fuerte caída de la llegada de turistas internacionales.

¿Qué sanciones de Estados Unidos están detrás de esta decisión?

La Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo por la administración de Donald Trump, estableció nuevas restricciones dirigidas a empresas y personas que mantengan vínculos económicos con entidades cubanas relacionadas con sectores considerados estratégicos.

Días después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó directamente a GAESA, uno de los mayores conglomerados empresariales de Cuba y con participación en actividades financieras, turísticas y comerciales.

Ante el riesgo de quedar excluidas del sistema financiero internacional o enfrentar bloqueos de activos, diversas compañías extranjeras comenzaron a reducir o cancelar sus operaciones en la isla.

¿Qué medios de pago seguirán funcionando en Cuba?

Aunque Visa y Mastercard dejarán de operar, el Banco Central cubano indicó que continuarán vigentes otras alternativas para realizar pagos en divisas.

Entre los mecanismos habilitados se encuentran:

Pago en efectivo.

Tarjetas prepago nacionales Clásica y Tropical.

Tarjetas internacionales Mir.

Tarjetas internacionales UnionPay.

Las autoridades aseguraron que estos medios seguirán disponibles para determinadas operaciones comerciales dentro del país.

¿Cómo afecta esta medida a turistas y extranjeros que viajen a Cuba?

Los viajeros que tengan previsto visitar Cuba deberán revisar con anticipación las opciones de pago disponibles, ya que las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de ser una alternativa válida para realizar consumos.

Esto obliga a muchos turistas a depender de efectivo o de otros sistemas de pago aceptados por las autoridades cubanas, lo que podría generar mayores dificultades para quienes acostumbran realizar todas sus transacciones mediante tarjetas internacionales.

La suspensión también podría influir en la actividad turística, un sector clave para la captación de divisas en la isla y que ya viene registrando una fuerte reducción en la llegada de visitantes durante los últimos meses.

Con información de EFE.-