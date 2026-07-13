Se destraba el acuerdo: qué arancel le queda a Argentina y la fecha que mira Milei para sellar compromisos

En esta noticia Reforma al BCRA

El presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 15 un nuevo encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza , con el foco puesto principalmente en la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

El jefe de Estado recibió un borrador con los detalles que trabajó el ministro de Economía, Luis Caputo; junto con el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, la semana pasada en una reunión que encabezó en la Quinta de Olivos.

Milei ya expuso cuáles son los principales puntos del proyecto frente a todos los ministros en una reunión de Gabinete que encabezó el 9 de julio después del acto por el Día de la Independencia y, según informaron fuentes oficiales a este medio, en la reunión que se desarrollará esta tarde en la Casa Rosada el Presidente pondrá a los legisladores al tanto de los detalles del proyecto.

Se trata del segundo encuentro cara a cara con los alfiles parlamentarios de su bloque . Durante el primer encuentro, la semana pasada, el mandatario anunció el envío de esta iniciativa y además trazó cuáles iban a ser las prioridades para este segundo semestre: el régimen de Zonas Frías, la reforma electoral, y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal.

Además, para terminar de consolidar la estrategia, este martes al mediodía se volverá a reunir la Mesa Política. Será un encuentro clave, además, de cara a la sesión que intentará llevar adelante el oficialismo en el Senado, para aprobar de una vez por todas la ley de Propiedad Privada.

El Gabinete de Milei camino al Tedeum del 25 de Mayo en 2026 (Fuente: Presidencia)

Reforma al BCRA

El jefe de Estado confirmó en entrevistas que dio durante el fin de semana largo el adelanto de El Cronista: que el principal objetivo de la reforma implica que el BCRA recupere un único mandato, el de preservar el valor de la moneda.

Para garantizar esto, Milei precisó que la reforma apunta a “la prohibición total y absoluta de financiar al fisco”. “Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, defendió en diálogo con FM NOW.

La idea es que el BCRA recupere su independencia y, en ese sentido, el primer mandatario aseguró que el proyecto incluirá penas para quienes vulneren ese principio. “Si usted viola la independencia del BCRA debería ir preso, el directorio del Banco Central que avale eso debería ir preso, el Poder Ejecutivo, que fue responsable de eso, debería ir preso, y también los diputados y senadores que hagan este tipo de desastres", sostuvo en declaraciones radiales.

La idea de Milei es que para conseguir blindar la independencia de la entidad con mecanismos que impidan o por lo menos dificulten la remoción del directorio del BCRA . Hoy, el titular del organismo es designado por decreto y solo por comisión, en vez de ser aprobado por mayoría en el Senado como en el resto de los países del mundo.

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Una de las alternativas que barajan, según pudo saber El Cronista, es que se replique el modelo de Perú, donde el titular del BCRA tiene un mandato de 5 años tras ser designado por propuesta del Presidente y aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara alta.

“El proyecto dejará establecido que usted no puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera porque, si trabajan bien, los políticos populistas los van a echar”, precisó Milei en la entrevista mencionada el viernes pasado.

Otro punto clave de la reforma es la prohibición de distribuir utilidades contables o ficticias del BCRA, como las derivadas de devaluaciones o rendimientos financieros, destinándolas obligatoriamente a una reserva técnica para capitalizar el organismo. Para evitar una capitalización excesiva, la norma contemplará una cláusula condicional que permitirá el pago de dividendos solo si la inflación local entra en terreno negativo .

En este sentido, la reforma podría incluir también la eliminación definitiva de las Letras Intransferibles y la prohibición de financiar déficits fiscales mediante ganancias nominales, buscando sanear el balance del BCRA. Con estas medidas, se pretende terminar con el financiamiento al Tesoro, blindar la independencia del Banco Central y consolidar una política de austeridad fiscal.

Milei dijo que el dólar tocará el piso de la banda y permitirá que el BCRA acumule reservas

Esta propuesta busca revertir la reforma de 2012 impulsada por Mercedes Marcó del Pont, la cual fue criticada por subordinar el banco central a objetivos de empleo y facilitar el uso de ganancias contables para financiamiento político, según el Presidente. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo Milei, en referencia a la Carta Orgánica vigente.