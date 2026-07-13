Miguel Zelada (izq.) era arquero del América de México, donde concentraba la Selección. Batista (der.) era volante central del Argentinos Juniors que venía de salir campeón de la Libertadores.

A dos días de que Argentina e Inglaterra se crucen por las semifinales del Mundial 2026, dos campeones del mundo en México 1986 recordaron aquel duelo histórico y anticiparon el nuevo capítulo que se escribirá este miércoles en Atlanta.

Héctor Zelada , arquero de aquella Selección campeona, dialogó con radio Rivadavia y repasó lo que significó aquel partido de cuartos de final contra los ingleses, disputado apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

“Ese partido era más importante que la final”, aseguró Zelada al recordar el 2 a 1 en el estadio Azteca, con los dos goles de Diego Maradona que quedaron grabados en la memoria del fútbol mundial.

El exarquero explicó que el contexto de 1986 era muy distinto al actual, porque la herida de Malvinas todavía estaba demasiado cerca y el partido tenía una carga emocional que excedía por completo lo futbolístico.

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Sin embargo, Zelada marcó una diferencia con el presente y consideró que la previa de esta semifinal se vive de otra manera, con otro clima social y otra generación de futbolistas e hinchas.

“Ahora lo siento distinto”, sostuvo, en referencia al menor peso simbólico que carga el actual cruce en comparación con el de hace cuatro décadas.

Batista: “Ese era el partido, teníamos bien en claro lo que significaba”

En la misma entrevista radial, Sergio “Checho” Batista , otro de los futbolistas que integró el plantel campeón conducido por Carlos Salvador Bilardo, también recordó la dimensión que tuvo aquel cruce mundialista para el grupo argentino.

“Ese era ‘el’ partido”, expresó Batista de manera contundente al referirse al choque de cuartos de final de México 86, dejando en claro que para aquel plantel no había otro rival que generara semejante expectativa.

El mediocampista agregó que todo el equipo sabía perfectamente lo que estaba en juego más allá del resultado deportivo. “Teníamos bien en claro lo que significaba”, afirmó, en sintonía con las palabras de su excompañero Zelada.

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Las declaraciones de ambos campeones del mundo volvieron a poner en valor la carga histórica, emocional y simbólica que todavía conserva cada cruce entre argentinos e ingleses en una Copa del Mundo, casi cuarenta años después de aquel partido inolvidable.

El nuevo capítulo de esta rivalidad se escribirá este miércoles 15 de julio, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten por un lugar en la final del Mundial 2026.

El ganador del partido, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, jugará la definición del domingo 19 de julio ante el vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Francia y España en Dallas.